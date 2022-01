Arminia Appelhülsen verlängert mit Thies

Die Fußballer von Arminia Appelhülsen haben mit Trainer Marcus Thies verlängert. Das gab Abteilungsleiter Philipp Tendahl am Mittwoch bekannt.

Eine Sensation ist die Nachricht nicht: Der B-Ligist hat die Rückrunde als souveräner Spitzenreiter abgeschlossen, sechs Punkte trennen die Arminen vom Tabellenzweiten TSG Dülmen 3. Appelhülsen ist nach 15 Partien noch ungeschlagen. 14 gewann das Team, einmal spielte es remis.

„Wir wären ja doof, wenn wir das nicht gemacht hätten“, so Philipp Tendahl über die Verlängerung mit Thies. „Wir sind sehr zufrieden mit dem, was er macht.“ Auch der so Gelobte musste nicht lange überlegen: „Es macht unheimlich viel Spaß mit den Jungs. Sie sind alle gut drauf und wollen was lernen. Und man merkt ja auch, dass es Früchte trägt.“

Die Früchte – das ist der aktuelle erst Platz. Pflücken können die Arminen sie aber erst Ende der Saison, wenn sie dann immer noch auf dem Spitzenrang stehen. Abteilungsleiter Tendahl ist da optimistisch, der Aufstieg ist auch klares Ziel: „Dieses Jahr müssen wir hoch.“

Marcus Thies hat die Mannschaft während der Hinrunde 2016/17 von Ingo Witschenbach übernommen, dessen Vorgänger er auch schon war. Unter Witschenbach stand Thies selbst als Spieler auf dem Platz.