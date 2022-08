Arminia Appelhülsen weiter sieglos

Auch am dritten Spieltag gab es für A-Liga-Aufsteiger Arminia Appelhülsen nichts zu holen: Das Team von SVA-Trainer Marcus Thies unterlag bei Vorwärts Lette mit 2:4 (1:3).

Thies war nach der dritten Niederlage indes weit davon entfernt, den Kopf in den Sand zu stecken: „Wir haben A-Liga-Niveau. Wir hätten gegen Rödder und Holtwick punkten müssen. Und auch heute war mehr drin. Doch wieder haben wir nach drei Standardsituationen drei Gegentreffer kassiert.“ Zwar hatte Philipp Marx den Gast früh in Führung gebracht (10.), doch dann kassierten die Arminen drei Tore innerhalb von zwölf Minuten. Freistoß (33.), Ecke (37.), Ecke (45.) – mit einem 1:3-Rückstand ging es für die Appelhülsener zum Pausentee.

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff gelang Timo Schwabe der Anschlusstreffer zum 2:3 (47.), ehe Lette in Minute 74 den alten Zwei-Tore-Abstand wieder herstellte. „In dieser Szene hatten wir Pech, da Benedikt Tendahl zuvor weggerutscht war und der Letteraner somit alleine auf unseren Torhüter zulaufen konnte“, berichtete Thies. Und genau: Wenn man Pech hat, kommt häufig auch kein Glück dazu. Davon konnte am Abend Timo Schwabe berichten, der kurz nach dem 2:4 mit einem Schuss am Pfosten scheiterte. So blieb es bei der Appelhülsener Niederlage.