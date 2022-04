Arminia Appelhülsen zum Spitzenspiel nach Dülmen

Es ist das ultimative Spitzenspiel, vielleicht ist es am Ende sogar entscheidend für die Meisterschaft: Am Sonntag läuft Spitzenreiter Arminia Appelhülsen beim Tabellenzweiten TSG Dülmen 3 auf.

Es ist das ultimative Spitzenspiel in der Kreisliga B 2 Ahaus/Coesfeld, vielleicht ist es am Ende sogar entscheidend für die Meisterschaft: Am morgigen Sonntag um 13 Uhr läuft Spitzenreiter Arminia Appelhülsen beim Tabellenzweiten TSG Dülmen 3 auf. Die Gastgeber haben zwei Punkte Rückstand. Aber gewinnen sie diese Partie, haben die Arminen, in der Hinrunde lange ungeschlagener Ligakönig, Titelgewinn und Aufstieg nicht mehr in eigener Hand.

Und, so betont der nicht gerade optimistische Appelhülsener Trainer Marcus Thies: „Die Dülmener werden sicherlich aus den oberen Mannschaften verstärkt, denn die TSG will genauso aufsteigen wie wir auch. Das wird für uns eine ganz schwere Nummer.“

Das umkämpfte Hinspiel im vergangenem Oktober auf eigenem Platz hatte die Thies-Elf mit 3:2 gewonnen, nach einem späten Tor in der Nachspielzeit von Lennard Bäumer.

Verzichten müssen die Gäste beim Wiedersehen am Sonntag auf den privat verhinderten Marvin Gerson sowie auf die angeschlagenen Patrick Schölling und Philipp Ballaschk.