Arminia sieht gegen Dülmen alte Bekannte

Nach dem letzten Gruppenspiel gegen Nienberge hat sich Arminia Appelhülsen für den Finaltag des Volksbank-Baumberge-Cups qualifiziert. Doch es muss verzichten: Am Sonntag steht das Pokalspiel gegen die DJK SF Dülmen an.

Nach einem 4:4 (1:2) im dritten und letzten Gruppenspiel hat sich Arminia Appelhülsen als Zweiter der Gruppe B vom Volksbank-Baumberge-Cup in Hohenholte verabschiedet. Eigentlich hat sich das Team von Marcus Thies für das Halbfinale am heutigen Samstag qualifiziert, verzichtet aber: Am Sonntag um 15 Uhr steht auf eigenem Platz das Kreispokalspiel gegen den Ligakonkurrenten DJK SF Dülmen an.

Gegen Nienberge lag die Arminia nach 17 Minuten mit 0:2 zurück. Thies: „In den ersten 30 Minuten hatten wir zu viele Ballverluste.“ Das änderte sich dann. Timo Schwabe verkürzte auf 1:2 (37.). Nun ging es hin und her. Der SCN legte nach (51.), dann die schnelle Antwort von Philipp Marx (kl. Foto, 53.). Marvin Häusler erzielte das 3:3 (85.), nur eine Minute später das 3:4. In der Nachspielzeit (90.+3) traf Marx erneut. „Unsere Chancenverwertung war besser als gegen Roxel 2“, so Thies.

Gegen die DJK sieht die Arminia am Sonntag im Pokal viele bekannte Gesichter wieder: „Da ist nun die halbe Mannschaft der TSG Dülmen 3 gelandet, die ja in der letzten Saison noch gegen uns um den A-Liga-Aufstieg gespielt hat“, sagt Marcus Thies.