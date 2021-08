ASC Schöppingen besser als GW Nottuln 2

Mit 1:2 verlor GW Nottuln 2 ein Vorbereitungsspiel beim ASC Schöppingen. In Hälfte eins kamen die Grün-Weißen überhaupt nicht aus dem Quark.

Kurz vor Beginn der Turnierwoche – die zweite Mannschaft von GW Nottuln startet am Samstag um 16 Uhr mit dem Gruppenspiel gegen SW Havixbeck in den Wettbewerb – überprüften die Grün-Weißen nochmals ihre Form. Dabei verloren sie am Donnerstagabend mit 1:2 (0:2) beim ASC Schöppingen.

„Die erste Halbzeit haben wir einfach verpennt. Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen und haben die Bälle immer viel zu schnell verloren“, berichtete Nottulns Trainer Mario Popp. Schöppingen, das musste der Coach der Grün-Weißen aber auch zugeben, presste oftmals sehr gut, sodass die Nottulner ihr Offensivspiel erst gar nicht entwickeln konnten. Zur Pause lagen die Gäste nach zwei Treffern (17., 27.) daher verdient mit 0:2 hinten.

Nach dem Wiederanpfiff machte es das Team aus dem Stiftsdorf besser. Nach einer Stunde hatte zunächst Tom Overmann Pech, dass sein Freistoß nur an die Latte knallte. Den Abpraller köpfte Timon Sprenger knapp über das ASC-Tor. „Wenige Minuten später wurde Dennis Paul elfmeterreif gefoult. Der Schiri hat aber nicht gepfiffen“, erzählte Popp. In der Folge vergab Hannes Krüdewagen zwei gute Möglichkeiten. Dann fiel der Anschlusstreffer doch durch einen Overmann-Distanzschuss (74.). „In der ersten Halbzeit haben wir ein besseres Ergebnis verschenkt. Unterm Strich geht der Schöppinger Sieg jedoch völlig in Ordnung“, zeigte sich Popp als fairer Verlierer.