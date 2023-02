Baumberge-Teams mit einigen guten Vorbereitungsspielen

Das Karnevalswochenende nutzten einige Fußballmannschaften aus den Baumbergen, um ein letztes Mal zu testen. Ab dem kommenden Wochenende spielen alle hiesigen Teams wieder um Punkte.

SV Bösensell - SV Ems Westbevern 3:1

Eine Woche vor dem Rückrundenstart beim TuS Hiltrup 2 überprüfte der SV Bösensell noch einmal seine Form. Nach dem Heimerfolg war SVB-Trainer Bernd Westbeld hochzufrieden: „Endlich haben die Jungs mal 90 Minuten durchgezogen, es gab keinen Bruch in unserem Spiel. Wir haben gut über die Außenpositionen gespielt und haben den Ball insgesamt gut laufen lassen.“ Nachdem Bösensells Nummer 1 Tim Schölling in der Anfangsphase zunächst eine Großchance vereitelt hatte, gelang Bennet Klaus auf Zuspiel von Nils Schröder sein erstes Tor als Senior (16.). Wenig später hieß es nach einem Absprachefehler in der Bösenseller Hintermannschaft aber bereits 1:1 (18.). „Der schnelle Gegentreffer hat uns aber nicht umgeworfen. Wir hatten das Spiel bis zur Pause in der Hand und wurden zwei Mal im Sechzehner im letzten Moment noch geblockt“, sah der SVB-Trainer die besseren Chancen aufseiten seines Teams. Nach dem Wiederanpfiff musste abermals Schölling mit einer Glanzparade einen möglichen Treffer verhindern, ehe der SVB eindeutig am Drücker war. Nach einer feinen Einzelaktion traf Oliver Mersmann mit seinem vermeintlich schwächeren linken Fuß zunächst zum 2:1 in den Giebel (60.). Das 3:1 markierte schließlich Tim Niesing, der von einem klasse Zuspiel von Robin Voßkühler profitierte (78.). „Danach haben wir weiter konzentriert nach vorne gespielt, das hat mir gut gefallen“, sagte Bernd Westbeld abschließend.

GW Nottuln 2 - TuS Neuenkirchen 4:0

Obwohl die Nottulner mit einer Mannschaft voller Aushilfen angetreten waren, setzten sie sich deutlich durch. „Unser Gegner hat in Nottuln ein Trainingslager absolviert. Am Vormittag trainierten sie noch, diesen Sieg werden wir daher sicherlich nicht überbewerten“, erklärte Nottulns Übungsleiter Mahmoud Abdul-Latif.

Nottulns Lasse Wagner (l.) setzt sich hier gegen Tristan Imwalle durch. Foto: Markus Höppener

Dennoch sei der Test nicht umsonst gewesen, so der GWN-Coach weiter: „Einige Sachen nehmen wir mit. Gut war etwa, dass wir weiter an unseren Standards arbeiten konnten. Außerdem haben wir zu Null gespielt, das ist immer gut fürs Selbstvertrauen.“ David Hamm (11.) und Tobias Hoffmann (24.) besorgten die 2:0-Pausenführung. In der zweiten Hälfte zeigte auch Co-Trainer Sascha Frye mit einem Doppelpack (68., 75.), dass er immer noch weiß, wo das Tor steht.

Arminia Appelhülsen - BW Ottmarsbocholt 2:2

Nach dem 2:2 im letzten Testspiel der Wintervorbereitung zeigte sich Appelhülsens Trainer Marcus Thies zufrieden: „Wir haben vier Testspiele absolviert. Davon konnten wir zwei gewinnen, zwei Mal spielten wir unentschieden. Das ist okay.“ Gegen Ottmarsbocholt überzeugten die Arminen in der ersten Halbzeit. Zwar hatte der Gast bei einem Lattentreffer Pech, weitere Möglichkeiten ließ die Thies-Elf aber nicht zu. Marvin Gerson (9.) und Gabriel Helms mit einem direkt verwandelten Freistoß (39.) besorgten die 2:0-Pausenführung. Pech hatte zudem Bennett Klein, der nur den Innenpfosten traf. Nach dem Wiederanpfiff wechselte Thies durch. Unter anderem spielte Torhüter Marc Zimmermann jetzt im Feld auf der Innenverteidiger-Position. „Wir hatten auf einmal keine Ordnung mehr im Spiel gegen den Ball und standen einige Male hinten sehr offen“, berichtete Thies. Den Blau-Weißen gelangen jedoch nur noch zwei späte Tore (77., 89.). „Sie hätten durchaus noch drei Dinger mehr machen können“, wollte der SVA-Trainer nichts beschönigen.

Eintracht Münster - Fortuna Schapdetten 1:2

Einen 2:1-Auswärtssieg im letzten Testspiel feierten die Fortunen aus Schapdetten. „Das war ein positiver Abschluss der Vorbereitung. Wir waren dominant und haben viel miteinander gesprochen. Patrick Heumann hat außerdem ein sehr starkes Spiel auf der Sechs gemacht“, berichtete Trainer Christopher Muck. Die Gäste gingen durch ein Eigentor der Eintracht früh in Führung (6.). „Sven Lengers hat den Ball stramm reingebracht. Hinter dem Eintracht-Spieler hätten noch zwei Spieler von uns gelauert und sicherlich getroffen“, sagte Muck. Kurz vor der Pause erhöhte Sven Lengers nach Vorarbeit von Gerrit Bendig auf 2:0 (43.). Acht Minuten vor dem Abpfiff gelang dem Platzherren im Anschluss an einen Eckball noch eine Ergebniskosmetik.