Beide Coesfelder Teams im Finale

Am ersten Turniertag des Agravis-Cup in Münster zeigten die beiden Equipen des Kreisreiterverbandes Münster bei der Westfälischen Mannschaftsmeisterschaft sehr gute Leistungen.

Im Januar 2020 wurde die Westfälische Mannschaftsmeisterschaft zum letzten Mal in Münster ausgetragen. Damals fand sie noch im Rahmen des K+K-Cups statt. Dann kam Corona. Jetzt heißt die Veranstaltung Agravis-Cup und lockte am Mittwoch viele Reiter und Zuschauer an. In der Halle Münsterland zeigten die Springreiter ihr Können, in der Messehalle Nord die Dressurspezialisten. Im Springen belegte der Kreisreiterverband (KRV) Coesfeld beim Westfalentag den fünften Platz, in der Dressur wurde der heimische KRV sogar Vierter.

Klaus Reinacher, Mannschaftsführer der Coesfelder Springreiter, hatte Dr. Christopher Baartz auf Comme Tessa B (RFV von Nagel Herbern), Zoe Kappelhoff auf Flick Flack und Max Merschformann auf Stroller (beide RV Osterwick) sowie Michael Hagemann auf Stakkotos Stern S (RV Appelhülsen) ins Rennen geschickt. „Anfangs lief es sehr gut. Wir sind in der Qualifikation als Zweiter von 15 Mannschaften weitergekommen“, erzählte Reinacher. Der inzwischen 68 Jahre alte Landestrainer, der in Osterwick lebt, sah dabei die Nullrunden von Merschformann und Hagemann, Baartz und Kappelhhoff leisteten sich hingegen jeweils einen Abwurf. Im Finale der besten fünf Mannschaften lief es dann bei Kappelhoff und Merschformann nicht mehr rund, denn sie mussten jeweils zwölf Strafpunkte hinnehmen. Baartz und Hagemann gingen hingegen souveräne Null-Runden. So landete die COE-Equipe in der Endabrechnung auf Rang fünf.

„Ich hatte gehofft, dass es bei Max oder Zoe im Finale bei vier Strafpunkten bleiben würde, denn wir haben ja die Möglichkeit, ein Ergebnis zu streichen. Doch die beiden sind erst 16 und 17 Jahre alt, da passieren Fehler. Sie müssen erst noch in das Mannschaftsspringen hineinwachsen, die Anspannung ist in einem solchen Wettbewerb noch einmal höher“, so Reinacher, der den Sieg des KRV Borken als verdient bezeichnete: „Für die Borkener Mannschaft ritten einige sehr erfahrene Leute, die schon viele S-Springen gewonnen haben.“

Immerhin: Im Vergleich zur letzten Austragung im Januar 2020 konnte sich der heimische Kreisreiterband deutlich verbessern. Damals hatte er das Finale klar verpasst und den Wettkampf auf Platz elf von 18 Mannschaften abgeschlossen.

Die Coesfelder Dressurreiter, die in der Endabrechnung Rang vier erreichten, waren mit ihrem Abschneiden mehr als nur zufrieden: „Es ist sehr gut gelaufen. Die Qualität war sehr hoch, wobei sie in Münster schon immer gut war – aber sie wird immer besser. Die Grundqualität der Pferde ist enorm, die Reiter sind megastark“, geriet Marlies Brinkmann geradezu ins Schwärmen. Die Reitlehrerin hatte für den KRV Coesfeld die beiden für den RV Appelhülsen reitenden Amazonen Claire-Louise Averkorn (auf Florentino) sowie Lana-Pinou Baumgürtel (auf ZINQ Founder FH) und Leonie Lübke (auf Armani-Dylong) vom ZRFV Lützow Selm-Bork-Olfen aufgeboten. In der Qualifikation belegten die Coesfelderinnen hinter Herford und Steinfurt Rang drei. Den Grundstein dazu legten die Appelhülsener Amazonen: Claire-Louise Averkorn wurde mit 71,372 Prozentpunkten auf Florentino unter 42 gestarteten Teilnehmern Vierte, Lana Pinou Baumgürtel auf ZINQ Founder FH mit 70,588 Prozentpunkten Sechste.

Im Finale hatte Leonie Lübke dann Pech. „Das Pferd war nicht so bei ihr wie gewohnt. Aber das kann passieren, schließlich sind Pferde Lebewesen und haben auch einmal einen schlechten Tag“, erklärte Marlies Brinkmann. Lana-Pinou Baumgürtel sei hingegen richtig super geritten, doch hätten zwei klitzekleine Fehler eine bessere Platzierung verhindert. „Claire-Louise Averkorn hat sich mit ihrem jungen Berittpferd dann noch einmal super gezeigt“, so die Lüdinghausenerin, die abschließend zusammenfasste: „In dieser starken Konkurrenz war schon der Finaleinzug super erfreulich. Man kann nicht jedes Mal gewinnen.“ Dieses Kunststück war den Coesfeldern bei der letzten Austragung des Westfalentags im Jahre 2020 noch gelungen.

Die Finalergebnisse:

Mannschaftswertung Springen: 1, KRV Borken (0 Strafpunkte/83,75 Sekunden), 2. KRV Warendorf (4/177,22), 3. KRV Steinfurt (4/181,04), 4. PSV Sauerland (8/179,25), 5. KRV Coesfeld (12/180,28)

Mannschaftswertung Dressur: 1. KRV Steinfurt (444,54 Punkte), 2. KRV Münster (439,54), 3. KRV Herford (435,88), 4. KRV Coesfeld (434,81), 5. KRV Minden-Lübbecke (426,95)