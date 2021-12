Beleidigungen gegen GW Nottuln haben Nachspiel

Die TSG Dülmen ist vom Fußballkreis Ahaus/Coesfeld zu einer Geldstrafe von 500 Euro verurteilt worden. Der Grund: Während des Pokal-Viertelfinals zwischen Bezirksligist TSG und Westfalenligist GW Nottuln hatten einige Dülmener Zuschauer die GWN-Spieler beleidigt – „ehrabschneidend, herabwürdigend, obszön und in Teilen diskriminierend“, so das Kreisschiedsgericht.

Die TSG Dülmen ist vom Schiedsgericht des Fußballkreises Ahaus/Coesfeld zu einer Geldstrafe von 500 Euro verurteilt worden. Der Grund: Während des Pokal-Viertelfinals zwischen Bezirksligist TSG und GW Nottuln am 20. November hatten einige Dülmener Zuschauer die GWN-Spieler beleidigt, im entscheidenden Elfmeterschießen dann die Nottulner Schützen und Gästekeeper Malte Wilmsen – „ehrabschneidend, herabwürdigend, obszön und in Teilen diskriminierend“, so Bernard Langener vom Kreisschiedsgericht in seiner Urteilsbegründung. Zusätzlich muss die TSG 35 Euro für einen am Spieltag nicht vorhandenen Ordnungsdienst berappen.

„Das ist mir egal, wir haben ja 6:5 gewonnen“, so Dirk Nottebaum, sportlicher Leiter und Co-Trainer von GW Nottuln, auf Nachfrage der WN. „Das war zwar ein sehr unsportliches Verhalten, hat aber nicht zu dem Erfolg geführt, den diese Meute sich gewünscht hatte. Im Gegenteil: Das hat Malte noch befeuert, und er hat dann ja auch in unnachahmlicher Art und Weise drei Elfmeter gehalten.“ Wichtig sei ihm aber auch, dass es nur ein kleiner Teil der Dülmener Zuschauer gewesen sei, der negativ aufgefallen sei, betonte Nottebaum.

Schon kurz nach Spielbeginn, so Langener in seiner Urteilsbegründung, habe sich eine Gruppe herauskristallisiert, der es offensichtlich nur darum gegangen sei, die Nottulner übel zu beleidigen. Von einem Ordnungsdienst sei nichts zu sehen gewesen. „Dadurch, dass nicht eingegriffen wurde, fühlte sich diese Gruppe in ihrem Verhalten offenbar noch bestärkt, so dass die Situation dann beim Elfmeterschießen eskalierte. Jeder Nottulner Schütze wurde bei der Ausführung seines Elfmeters massiv beleidigt. Den Nottulner Torhüter versuchte man, durch ebensolche Beleidigungen zu verunsichern.“

Gegen das Urteil kann die TSG Berufung einlegen. Der Vorsitzende des Fußballkreises hält dies aber für unwahrscheinlich, da das Geschehen durch Zeugenaussagen zweifelsfrei geklärt worden sei, so Willy Westphal auf Nachfrage gegenüber den WN.