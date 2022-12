Bertelsbeck bleibt an Bord

Wenn Not am Mann ist, übernimmt André Bertelsbeck auch schon mal das Coaching einer Jugendmannschaft.

Rund um den Jahreswechsel wird es in Fußball-Abteilungen traditionell unruhig. Zu diesem Zeitpunkt finden nämlich wichtige Gespräche statt. Welcher Trainer bleibt, welcher geht? Wie sieht die Mannschaft in der nächsten Saison aus? Bei GW Nottuln unterhielten sich die Verantwortlichen in den letzten Tagen auch mit einem Mann, der nicht in vorderster Front steht, dessen Wirken jedoch viel bewegt: André Bertelsbeck. Der 51-Jährige ist seit dem 1. Juli 2020 Sportlicher Leiter der Jugend-Leistungssportteams von GW Nottuln. Und er wird es auch in der Saison 2023/24 weiter sein.

„André versteht es, mit seinem Engagement die Jugendlichen zu begeistern. Außerdem ist er den Trainern ein immer fachkundiger Berater und ein Bindeglied zwischen den einzelnen Leistungssportmannschaften. Wir sind sehr froh, dass wir mit ihm weiterarbeiten können“, erklärte jetzt Lothar Ullrich, Vorsitzender der Fußballabteilung von Grün-Weiß.

André Bertelsbeck, der in seiner aktiven Zeit unter anderem für die Erstvertretung des SC Preußen Münster kickte, freut sich auf die weitere Zusammenarbeit. „Wobei Arbeit das falsche Wort ist. Mir macht diese besondere Aufgabe sehr viel Freude. Der Umgang mit den jungen Leuten hält mich außerdem selbst jung. Ich finde es richtig schön, zu sehen, wie sich die Spieler von der U 13 bis zur U 19 nicht nur sportlich, sondern auch vom Kopf her weiterentwickeln“, so der Dülmener, der selbst zwei Töchter (15, 13) und einen Sohn (5) hat.

Seine Aufgaben sind bei den Grün-Weißen dabei sehr vielseitig, er ist quasi das Mädchen für alles. „Ich unterstütze die Trainer bei ihrer Arbeit, leite auch schon mal ein Training, spreche mit den Spielern, bin Bindeglied zwischen den Eltern und den Trainern, suche in der Umgebung nach neuen Talenten für unsere Abteilung und kümmere mich darum, wer in der nächsten Saison unsere Leistungssportmannschaften trainiert.“

Ziel sei es, immer wieder neue Spieler auszubilden, damit die Westfalenligamannschaft Nachwuchs aus den eigenen Reihen erhalte. „Unser Bestreben ist aber auch, dass unsere Zweite mit guten Nachwuchsleuten versorgt wird, denn die Mannschaft soll in der A-Liga oben mitspielen und in Zukunft vielleicht auch mal aufsteigen“, sagt der Bankkaufmann, der sich am Abend wieder darum kümmert, das Trainerteam für die kommende Saison zusammenzustellen. „Wir sind in den Gesprächen schon recht weit, es sieht gut aus“, erklärt Bertelsbeck.