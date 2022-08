Bittere Niederlage für Arminia Appelhülsen

„Wir waren heute definitiv das bessere Team“, ärgerte sich Trainer Thies nach dem 0:2 von Arminia Appelhülsen gegen SW Holtwick. Nicht nur, dass der ehemalige B-Ligist gegen den Vierten der vergangenen A-Liga-Saison so stark gespielt hatte, machte die Niederlage so bitter. Es waren auch die Zeitpunkte der Gegentreffer.

„Wir waren heute definitiv das bessere Team“, ärgerte sich Trainer Marcus Thies nach dem 0:2 (0:0) von Arminia Appelhülsen gegen SW Holtwick. Nach der Heimniederlage wartet der Aufsteiger nach dem zweiten Spieltag noch auf den ersten Punkt.

Nicht nur, dass der ehemalige B-Ligist gegen den Vierten der vergangenen A-Liga-Saison so stark gespielt hatte, machte die Niederlage so bitter. Es waren auch die Zeitpunkte der Gegentreffer. Denn die Gastgeber hatten die Bude gegen den Favoriten fast 90 Minuten sauber gehalten. Dann jedoch stieg SWH-Spieler Leon Richter hoch und köpfte den Ball, unhaltbar für Arminia-Keeper Levi Eigen, in die Maschen (86.). Nur zwei Minuten später startete Marius Abel zu einem Sololauf durch den Appelhülsener Strafraum – 0:2, die Partie war entschieden.

Dabei hatten die Gastgeber, nach einer ersten Hälfte ohne zwingende Torchancen auf beiden Seiten, zum Ende hin ihre Chancen gehabt. Doch Jannes Kuhlenbäumer (69./84.) und Marvin Häusler (81.) verfehlten das Gehäuse oder scheiterten an Holtwicks Keeper Luca Voßkühler. Die Gäste waren in der 71. Minute erstmals gefährlich vor das Eigen-Tor gekommen. Drei Minuten später zog Tom Kuschel knapp am Tor vorbei, dann rettete der Appelhülsener Schlussmann gegen Moritz Wagner (83.).