Carlo Schürmann rückt in die Erste von GW Nottuln hoch

In der Zweiten wurde er zumeist als Außenverteidiger aufgeboten. Bei der Turnierwoche in Hohenholte tauchte Carlo Schürmann aber auch schon mal in vorderster Front auf.

Nach einer Stunde des Testspiels zwischen GW Nottuln und dem FC Epe war es soweit: Nottulns Trainer Roland Westers wechselte Carlo Schürmann für Semih Daglar ein. „Carlo gehört ab sofort fest zum Kader der Westfalenliga-Mannschaft“, erklärt Dirk Nottebaum, Co-Trainer und Sportlicher Leiter zugleich bei Grün-Weiß. Und der 19-Jährige, der im Sommer nach seiner Zeit in den Nottulner Jugendmannschaften zunächst einmal für die zweite Mannschaft aus dem Stiftsdorf auflief, sah bei seiner Einwechslung ganz glücklich aus. „Natürlich freue ich mich jetzt, dass ich fest zur Ersten gehöre. Ich wollte schon immer so hoch spielen, wie es meine Fähigkeiten zulassen. Jetzt möchte ich schauen, ob ich mich in der Ersten auch etablieren kann.“

Die Karriere des Youngsters, der normalerweise als rechter Verteidiger oder im rechten Mittelfeld aufläuft, begann in der Jugend allerdings auf einer ganz anderen Position – im Tor nämlich! „Ja, das stimmt“, erzählt Schürmann lachend. „Damals gab es zwischen den Pfosten zwischen mir und Luca Austrup ein Kopf-an-Kopf-Rennen, und ich kam nur alle zwei Wochen zum Einsatz. Das war mir auf Dauer zu wenig“, sagt der 1,93 Meter große Spieler, der in Nottuln wohnt und ein duales Studium absolviert („Ich studiere Maschinenbau“).

„Ganz wilde Saison“

Also suchte Schürmann, der „schon immer gerne gerannt“ ist, das Gespräch mit seinem damaligen Trainer Darius Schwering. Man einigte sich darauf, dass der Noch-Keeper im Feld als Innenverteidiger für die C2 auflaufen könne, beim Training der C1 aber weiterhin das Tor hüten solle. „In der Vorbereitung wurde ich in der C1 danach auch schon mal im Sturm eingesetzt. Das war wirklich eine ganz wilde Saison“, erinnert sich Schürmann.

Ein Bild aus dem Jahr 2016: Torhüter Carlo Schürmann wehrt gegen den SC Münster 08 einen Schuss ab. Foto: Johannes Oetz

Nach der Spielzeit gab es abermals ein Gespräch, in dem der Kicker seinem Coach mitteilte, dass er fortan im Feld auflaufen wolle. „Darius war zunächst nicht begeistert, fand dann aber eine Lösung für die Mannschaft. So konnte ich in der B- und A-Jugend im Sturm spielen.“ Und das tat er regelmäßig mit Erfolg, denn Offensivkraft Schürmann zählte ein ums andere Mal zu den Torschützen. „Im zweiten A-Jugend-Jahr habe ich, so glaube ich, zwölf Tore erzielt“, kramt Schürmann in seinen Erinnerungen.

Vorfreude auf erste Mannschaft

Jetzt freut er sich jedenfalls auf die erste Mannschaft, für die mit Fabian Kemper und Lennard van Deenen zwei Kicker spielen, mit denen er auch schon einige Zeit gemeinsam auf dem Feld stand. In der Erstvertretung wird es zudem in der Saison 2023/24 zu einem Wiedersehen mit seinem alten Trainer kommen, da Darius Schwering unter Chef-Trainer Jens Niehues den Co-Trainer geben wird. Hat Schürmann jetzt Angst, wieder ins Tor zu müssen? „In meinen Alpträumen kommt das schon mal vor, ja“, sagt Schürmann lachend und ergänzt: „Ich hoffe nicht, dass er jetzt auf dumme Gedanken kommt.“