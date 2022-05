Carlotta Merschformann: Fehlerfrei in Fontainebleau

Großer Erfolg für Carlotta Merschformann: Im französischen Fontainebleau blieb die 14-jährige Nachwuchs-Amazone vom RV Nottuln bei allen vier Ritten fehlerfrei im Stangenwald. So wurde sie unter anderem Dritte mit der Nationalequipe ihrer Altersklasse.

„3rd place FEI National Cup CSI0 Children - BIP 20th edition Fontainebleau 2022“ – dieser imposante Schriftzug ziert die Schärpe, die Carlotta Merschformann, Reiterin des RV Nottuln, seit dem vergangenen Wochenende mit Stolz tragen darf. Denn er klingt nicht nur imposant, es steckt auch eine imposante sportliche Leistung dahinter.

Die 14-jährige Gymnasiastin startete mit drei anderen Reitern aus dem Rheinland und der Weser-Ems bei dem Internationalen Jugendturnier mit Nationenpreis in der Kategorie „Children“ (für Jugendliche bis 14 Jahre) in Fontainebleau, Frankreich.

Gegen sechs Nationen trat die deutsche Mannschaft beginnend mit einer Einlaufprüfung über 1,20 Meter hohe Hindernisse an. Carlotta, mit ihrer selbstgezogenen und selbst ausgebildeten westfälischen Stute Conny am Start, konnte sich gut gegen die 77 Mitstreiter durchsetzen. Ihre fehlerfreie Runde sicherte ihr den sechsten Platz. Schmunzelnd erzählt die junge Amazone: „Die französischen Reiter waren richtig schnell. Die ersten fünf Plätze blieben ganz in französischer Hand.“

Beim Nationenpreis trat die 14-Jährige im roten Jackett der deutschen Equipe an, was für die junge Reiterin schon etwas ganz Besonders war. Hier überwand sie bei der Hindernishöhe von 1,25 mit zwei Umläufen alle Runden fehlerfrei und blieb ohne Strafpunkte. Das Team Deutschland belegte am Ende mit drei Hindernisfehlern und zwölf Strafpunkten den dritten Platz und sicherte sich nach dem Sieger Frankreich und dem Zweitplatzierten Belgien Bronze.

Am dritten Turniertag gab es für Carlotta und Pferd Conny im Großen Preis noch ein weiteres Highlight. Mit 44 Startern ging es durch den Stangenwald mit einer Hindernishöhe von 1,30 m. Nach dem ersten Umlauf gingen 15 Reiter ins Stechen. Auch hier war die junge Nottulnerin fehlerfrei und richtig schnell. Mit 36,91 Sekunden war sie nur fünf Hundertstel Sekunden langsamer als die Siegerin aus Frankreich (36,86).

Aber das tat der Freude über den herausragenden zweiten Platz keinen Abbruch. Mutter Leslie und Großmutter Brigitte, die Carlotta zu diesem internationalen Turnier begleitet hatten, gratulierten der jungen Reiterin und auch Pferd Conny aufs Herzlichste. Noch am gleichen Abend ging es mit vielen Eindrücken eines ereignisreichen Frankreichaufenthalts auf die fast neunstündige Rückreise nach Hause.

„Es war ein tolles Erlebnis“, so Carlotta Merschformann. „Conny hat immer super mitgearbeitet und mich immer unterstützt. Sie wußte beim Stechen schon am ersten Sprung, dass es um alles geht.“