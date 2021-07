Claire-Louise Averkorn gewinnt S***-Prüfung

Einen großartigen Erfolg feierte jetzt Claire-Louise Averkorn beim Reitturnier des Dressurreiterclubs Brunshausen. Die Amazone des RV Appelhülsen gewann mit ihrem neun Jahre alten und selbst ausgebildeten Hannoveraner „Fürst Dantino“ ihre erste Drei-Sterne-S-Prüfung. Das RVA-Paar siegte mit 70,2 Prozentpunkten. Der achtjährige „Sir Stanley“, ebenfalls selbst ausgebildet, zeigte bei diesem Turnier seine bisher stärkste Prüfung, erhielt 70,36 Prozentpunkte und feierte damit den ersten Sieg in einer Dressurprüfung der Klasse S.

Zuvor hatte Claire-Louise Averkorn mit „Chere Celine“ aus der Zucht und dem Besitz von Dr. Gisa Löwe in Rastede in der Nähe von Oldenburg am Oldenburger Landeschampionat der vierjährigen Stuten und Wallache teilgenommen. Nach der tollen ersten Prüfung, bei der sich „Chere Celine“ vor ihr bis dahin noch unbekannter großer Kulisse mit der Wertnote 8,2 für das Finale qualifizierte, zeigte sich das junge Pferd auch im Finale in großartiger Verfassung. Das Duo aus Appelhülsen belegte Rang sechs und ist nun erster Reservist für das Bundeschampionat in Warendorf.