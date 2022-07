Claire-Louise Averkorn hat sich selbstständig gemacht

Freiberuflich bildet sie Dressurpferde aus und gibt Unterricht. Bereut hat sie diesen Schritt noch keine Sekunde.

Wer erfolgreich mit Pferden arbeiten möchte, der benötigt als Basis eine ganz wichtige Eigenschaft: die Liebe zum Tier. Diese große Zuneigung kann man Claire-Louise Averkorn wahrlich nicht absprechen. Auf ihrem Weg zur Weide in Stevern, wo an diesem Morgen ihre eigenen Pferde stehen, wird erst einmal jeder Vierbeiner ausgiebig geherzt. Zunächst ihr Columbus. Der wuselige Jack Russel Terrier begleitet die Dressurreiterin des RV Appelhülsen eigentlich überall hin. So schließt er sich ihr natürlich auch heute flugs an. Ein paar Schritte weiter kommt die 27-Jährige an Fürstin Felice L vorbei. Die dreijährige Hannoveraner Stute schaut ihre Besitzerin brav an, die ihr lachend einen Kuss auf die Nüstern drückt. Und dann steht da Fürst Dantino, der ausgiebig gestreichelt wird. Pferd müsste man sein...

„Es stimmt, ich bin keine Sportsoldatin mehr“, berichtet die Nottulnerin. Von 2016 bis 2021 ging sie in Warendorf bei der Sportkompanie ihrer Leidenschaft Reiten nach und gehörte in diesem Zeitraum auch der Perspektivgruppe Dressur an. Das Förderprogramm des Deutschen Olympiade-Komitees (DOKR) für Reiterei sollte besonders junge talentierte Reiterinnen und Reiter auf den Grand-Prix-Sport vorbereiten.

Inzwischen wurde das Projekt Perspektivgruppe vom DOKR jedoch eingestellt. „Zum Glück konnte ich aber noch beim DOKR bleiben, um zunächst meine Ausbildung zur Pferdewirtschaftsmeisterin und anschließend meine Meisterprüfung abzulegen“, erzählt Claire-Louise Averkorn. Den Meistertitel hat sie seit Februar in der Tasche. Für ihre besonders guten Leistungen wurde sie dabei mit der Stensbeck-Plakette ausgezeichnet. „Die habe ich tatsächlich aber noch gar nicht überreicht bekommen, weil Corona das bisher verhinderte“, lacht die RVA-Amazone.

Ehrungen und Auszeichnungen sind der Dressurreiterin aber ohnehin nicht so wichtig. Sie liebt es einfach, täglich mit den Pferden zu arbeiten. Und ihr Können ist gefragt: Im Durchschnitt hat sie zehn Vierbeiner im Beritt, zudem trainiert sie noch ihre eigenen vier Lieblinge.

Der Star im heimischen Stall ist momentan Fürst Dantino. „Mit ihm war ich schon 23 Mal hoch S-platziert, darunter auch zwei Drei-Sterne-Siege“, berichtet die 27-Jährige, die ihr Pferd realistisch einschätzt: „Er arbeitet eigentlich immer noch unter seinem Niveau. Allerdings ist sein Ausdruck sehr gut und er hat alle Lektionen drauf. Das Highlight bei ihm ist die Wechseltour.“

Mit ihrem zehnjährigen Spitzenpferd hat sie auch ganz konkrete Pläne für die nähere Zukunft: „Mein Projekt ist, mit ihm die Vier-Sterne-Dressur zu erreichen. um dann im Grand-Prix-Sport dabeizusein. Vielleicht bekommen wir die Lektionen schon bis zu unseren Dressurtagen in Appelhülsen Ende November hin.“

Gespannt ist die Reiterin aber auch auf die Entwicklung ihrer zwei Dreijährigen. „Da weiß man natürlich noch nicht, wo die Reise hingeht. Ende Juli möchte ich mit ihnen jedenfalls erst einmal zum Landeschampionat.“

Und dann blickt Claire-Louise Averkorn auf die Uhr: „Oh, ich muss los.“ Ihre Berittpferde auf der schmucken Anlage Haus Möllenbeck – zwischen Münster und Telgte gelegen – warten. Columbus beobachtet sein Frauchen genau. Und schwups, springt er auch schon in den Wagen. Claire-Louise Averkorn lacht herzlich über ihren kleinen Hund, Tiere sind einfach ihr Leben.

Über 200 S-Platzierungen

Die Schleifen, die sie in ihrem Leben bisher gesammelt hat, kann Claire-Louise Averkorn nicht mehr zählen. Die großen Erfolge begannen mit Condio B. Mit dem dunkelbraunen Wallach wuchs die Nottulnerin in die Junioren- und später Junge-Reiter-Tour hinein. 2013 und 2015 waren die beiden auf Europameisterschafts-Parkett unterwegs und gewannen jeweils Mannschaftsgold. 2018 siegten sie erstmals im renommierten Deutschen U25-Dressur-Derby in Hamburg, ein Jahr später gelang ihnen sogar die Titelverteidigung. Inzwischen blickt die Amazone des RV Appelhülsen auf über 200 S-Platzierungen zurück, darunter 50 Siege von Ein- bis Drei-Sterne-Prüfungen. Und auch im Privatleben dreht sich bei der Nottulnerin viel um die Reiterei, denn seit 2018 ist sie mit dem Vielseitigkeitsreiter Felix Etzel liiert.