Coesfeld/Nottuln hat sich qualifiziert

Mit einem unerwarteten Erfolg kehrten die Faustball-Senioren der SG Coesfeld/Nottuln von der Mitteldeutschen Meisterschaft der M 45-Teams aus Hagen zurück. Zwei 2:0-Siege gegen den rheinischen Meister TK Duisburg (11:6, 11:9) und den sächsischen Meister SSV Gersdorf (12:10, 11:7) reichten, um sich den Titel des Mitteldeutschen Vizemeisters und damit die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft zu sichern.

Als unschlagbar erwies sich wieder einmal das Heimteam aus Hagen. Der amtierende Deutsche Meister ließ keinem seiner Gegner nur den Hauch einer Chance und gilt auch bei der Deutschen Meisterschaft in vier Wochen im oberschwäbischen Erolzheim als Top-Favorit.

Dass mit der SG ein zweites westfälisches Team an dieser Deutschen Meisterschaft teilnimmt, ist eine große Überraschung. Aufgrund diverser Verletzungen und Ausfälle hatten sich die Faustballer aus Coesfeld und Nottuln erst kurzfristig entschieden, an dem Qualifikationsturnier überhaupt teilzunehmen. Doch in den entscheidenden Partien riefen dann alle Spieler der SG gegen die zum großen Teil deutlich jüngeren Gegner eine Top-Leistung ab und freuen sich nun auf die gemeinsame Fahrt zur Deutschen Meisterschaft in Erolzheim.