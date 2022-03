Corona: Erkenschwick sagt Spiel bei GW Nottuln ab

GW Nottuln spielt am kommenden Sonntag (13. März) nicht. Die Spvvg Erkenschwick, die um 15 Uhr im Baumberge-Stadion hätte antreten sollen, hat die Partie wegen mehrerer Coronafälle abgesagt. Nach dem Heimspiel gegen den Lüner SV und dem Auftritt beim SC Peckeloh ist es das bereits dritte verlegte GWN-Spiel der Rückrunde. Nachgeholt wird die Partie gegen Lünen am 24. März (Donnerstag) um 19 Uhr. Das Spiel in Peckeloh findet eine Woche später statt, Anpfiff ist um 19.15 Uhr.