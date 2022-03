Corona in Seppenrade: Arminia spielt wieder nicht

Die Kreisliga-B-Partie zwischen Fortuna Seppenrade 2 und Arminia Appelhülsen fällt aus. Die Gastgeber haben das Spiel, das am Sonntag (20. März) hätte stattfinden sollen, wegen mehrerer Coronafälle abgesagt. Fest steht inzwischen der Nachholtermin für das Heimspiel der Arminen gegen den SV Gescher 3, das am vergangenen Wochenende abgesagt worden war. Es soll nun am 7. April (Donnerstag) ausgetragen werden, Anpfiff ist um 19.30 Uhr.