Corona: Teams von GW Nottuln haben spielfrei

Auch die Nottulner Herren haben an diesem Wochenende spielfrei. Nachdem der Landesliga-Gegner der GWN-Frauen, die HSG Tecklenburger Land, am Donnerstagnachmittag coronabedingt um eine Verlegung gebeten hatte (WN berichtete), meldete sich am Freitagmorgen auch der Kreisliga-Konkurrent der Nottulner Männer, der TB Burgsteinfurt. Auch der TB muss wegen Covid-19 passen. Die Partie hätte am Sonntagnachmittag in der Nottulner Sporthalle stattfinden sollen. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.