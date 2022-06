Cross Skating: Jetzt reinschnuppern

Ziemlich genau vor einem Jahr wurde die Cross-Skating-Abteilung von GW Nottuln gegründet. Inzwischen gehören 30 Mitglieder mit eigenen Cross-Skates der Abteilung an. Seit drei Wochen bieten die Grün-Weißen wieder regelmäßig ein Schnuppertraining in Kleingruppen bis zu vier Teilnehmern an. Die Ausrüstung für das Training wird dabei vom Verein gestellt. „Die meisten Anfänger schaffen es schon nach der ersten Einheit, die ersten kleineren Strecken zu fahren“, berichtet Dirk Teichmann. Und der Abteilungsleiter weiter: „Wir sind eine bunte und lustige Truppe, die sich mittlerweile fast jeden Sonntag trifft, um zusammen auszufahren. Dabei bilden sich oft einzelne, kleinere Gruppen, die sich dann je nach Fortschritt und Kondition aufteilen. So kann jeder sein Tempo fahren.“ Beim Cross Skating handelt es sich um eine Sportart, bei der ein gelenkschonendes Ganzkörpertraining mit der Verbesserung der Ausdauer durchgeführt wird. „Und das alles auch noch bei frischer Luft“, macht der Abteilungsleiter auf einen weiteren Aspekt aufmerksam. Bis zu den Sommerferien werden die Grün-Weißen jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr ihr Schnuppertraining anbieten. Wer teilnehmen möchte, muss sich einen Platz über gw-nottuln.de/ncs reservieren. „Und falls es größere Gruppen von bis zu sieben Teilnehmern gibt, die Cross Skating ausprobieren möchten, können wir auch gerne eine individuelle Schulung durchführen“, sagt Teichmann. Anfragen sollen per Email unter: cs@gw-nottuln.de erfolgen.