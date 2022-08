Damen von GW Nottuln besiegen Seppenrade 6:0

Grund: Am Freitag bestritten die Spielerinnen von Trainerin Anna Donner ein Testspiel, am Samstag und Sonntag folgte dann ein Trainingslager im Stiftsdorf.

Den Auftakt machte die Vorbereitungspartie gegen den Bezirksligisten Fortuna Seppenrade, die die Donner-Damen mit 6:0 (2:0) gewannen. „Die erste halbe Stunde war richtig stark von uns“, freute sich die Nottulner Übungsleiterin, dass ihre Spielerinnen das zuletzt Trainierte klasse umsetzten. Besonders im Aufbauspiel – die offensiven Flügelspielerinnen sollen dort in Zukunft mehr eingebunden werden – waren Fortschritte zu erkennen.

Und im letzten Drittel klappte es auch. Nora Kersting brachte die Grün-Weißen schon nach sechs Minuten in Führung. USA-Rückkehrerin Maike Austrup erhöhte mit einem sehenswerten Fernschuss in Minute 13. „Sie war selbst überrascht, dass sie mit ihrem schwächeren linken Fuß aus der zweiten Reihe erfolgreich war“, so Anna Donner. Nach der Pause schraubten Sandra Schäfer (66., 78.) und Maja Bergmann (84., 88.) jeweils mit einem Doppelpack das Ergebnis auf 6:0.

Am Wochenende stand dann das Trainingslager an. „Wir hatten eine sehr gute Trainingsbeteiligung. Am Samstag waren 18 Mädels dabei, am Sonntag sogar 20“, erzählte die Fußballlehrerin. Drei intensive Einheiten wurden absolviert. Am Sonntagnachmittag wurde schließlich noch eine „Teambuilding“-Maßnahme durchgeführt. „Wir haben eine Schnitzeljagd gemacht und sie mit Kaffe und Kuchen im Café Blumenkränzchen beendet. Das war sehr schön“, erzählte Anna Donner.