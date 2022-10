Damen von GW Nottuln bleiben oben dran

Nottuln Sophie Ahlers (l.) behauptet in dieser Szene den Ball gegen Katharina Rozmiarek.

„Wir hatten heute viele richtig gute Standards“, erklärte Trainerin Anna Donner und verriet damit einen Schlüssel, warum ihr Team im Heimspiel gegen GW Amelsbüren erfolgreich war. Mit 2:0 (1:0) setzten sich die Landesliga-Fußballerinnen von GW Nottuln gegen den Tabellennachbarn durch. GWN hat als Dritter der Rangliste jetzt drei Zähler Vorsprung auf den Vierten und ist weiter punktgleich mit Spitzenreiter Arminia Ibbenbüren 2 und dem Zweiten Union Wessum.

Zum Spiel: In der ersten Viertelstunde zeigte die Mannschaft von GWN-Trainerin Anna Donner sofort, wer im Baumberge-Stadion das Sagen hat. Sie agierte mit einem hohen Pressing, sodass die Gästespielerinnen kaum aus der eigenen Hälfte kamen.

Bereits in der siebten Minute setzte Denise Waltering mit einem präzisen Diagonalball Josefine Höppener in Szene, die sich das Leder zurechtlegte, den entscheidenden Schritt schneller als die Amelsbürener Torfrau Nina Potthoff war und zum 1:0 einnetzte. Auch danach ließen die Nottulnerinnen nicht locker und hatten einige Torchancen, die indes von Nina Potthoff abgewehrt werden konnten.

Nach dem Seitenwechsel blieben die Nottulnerinnen tonangebend und erspielten sich viele Standardsituationen mit Eckbällen und Freistößen. Maike Austrup war es schließlich, die auf 2:0 erhöhte (67.). Und die Gegnerinnen? Die Amelsbürenerinnen blieben über die gesamte Spielzeit überraschend blass, weshalb Anna Donner meinte: „Das war ein absolut verdienter Sieg.“

Am nächsten Wochenende haben die GWN-Frauen in ihrer Staffel mit 13 Mannschaften turnusmäßig spielfrei. Das dann anstehende Heimspiel gegen den Tabellenzehnten Borussia Münster wurde vorverlegt und findet nun schon am 2. November (Mittwoch) statt.