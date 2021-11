Damen von GW Nottuln feiern Auswärtssieg

In einer intensiven Nachholpartie setzten sich die Nottulnerinnen mit 2:1 (2:0) beim Tabellensechsten Amelsbüren durch und kletterten in der Tabelle auf Rang zwei. Der Rückstand auf Spitzenreiter Ibbenbüren beträgt damit nur noch zwei Punkte.

Von Beginn an entwickelte sich eine umkämpfte Begegnung. Die Gäste gewannen zunehmend die Zweikämpfe und kamen zu ersten Chancen. Die beste davon nutzte Isabel Ueding in der 22. Minute zur GWN-Führung. In der Folge kam das Donner-Team zu weiteren Abschlüssen. Endstation war indes immer wieder Amelsbürens starke Torhüterin Nina Potthoff. In der 45. Minute war aber auch die Schlussfrau machtlos, als Sophie Ahlers nach einer schönen Kombination auf 2:0 stellte. „Das war psychologisch ein guter Zeitpunkt, denn Amelsbüren war in den Minuten zuvor immer stärker geworden“, berichtete Nottulns Betreuer Helmut Geng.

Nach dem Wiederanpfiff warfen die Gastgeberinnen alles nach vorne, um schnell den Anschlusstreffer zu markieren. Das gelang ihnen auch in der 51. Minute durch Franziska Michel. „Wir haben nach dem 1:2 aber gut dagegengehalten, sodass das Spiel nicht kippte“, erklärte Geng.

Nächsten Sonntag (28. November) geht es nun im Heimspiel gegen den TuS Recke weiter. Der TuS befindet sich derzeit auf Rang acht.