Damen von GW Nottuln feiern Heimerfolg

Mit 24:22 (12:10) wurde der Tabellendritte der Münsterlandliga, die SG Handball Ibbenbüren 2, geschlagen auf die Heimreise geschickt. Die Grün-Weißen, die ein Spiel weniger als die vor ihnen liegenden Teams ausgetragen haben, verbesserten sich mit 7:7 Punkten auf den siebten Rang.

Anfangs waren die Gäste am Zug und gingen mit 3:1 in Front. Doch die Antwort der Nottulnerinnen kam prompt: Mit einem Fünf-Tore-Lauf drehten sie das Spiel. GWN-Trainer Per Thormann hatte vor dem starken Gäste-Rückraum gewarnt und „rechtzeitiges Herauskommen“ angemahnt. Das zahlte sich aus, denn so mancher Wurf blieb in der aufmerksamen GWN-Deckung hängen oder wurde eine Beute der Torhüterinnen Maren Wietholt und Nicole Fuhrmann, die je eine Halbzeit spielten.

Die Partie war bis zum Schluss umkämpft. Die Gäste glichen zum 7:7 aus, doch die Gastgeberinnen konterten im Eins-gegen-Eins zur 12:10-Pausenführung.

Nach dem Wechsel ein Schock, als sich Anika Eckhardt eine schmerzhafte Knöchelverletzung zuzog. Als Ann-Kathrin Witt, auffälligste Gäste-Spielerin, ihre Mannschaft mit 14:13 in Führung warf, zeigten sich erste Sorgenfalten auf der Stirn von Per Thormann. Doch seine Mannschaft verstand sie dank einer überragenden Lena Brochtrop bald wieder zu glätten.

Nun stand die Begegnung Spitz auf Knopf, denn immer wieder konnten die Gäste einen Zwei-Tore-Vorsprung der Grün-Weißen egalisieren. Beim 23:20 durch Lena Brochtrop schien die Messe gelesen zu sein, doch noch einmal konterten die Gäste zum 23:22. Als Sarah Chowanietz dann endgültig den Deckel draufmachte, kannte der Jubel keine Grenzen.

Am nächsten Samstag (3. Dezember) geht es für die Grün-Weißen beim Tabellenvierten SuS Stadtlohn weiter.

Tore: Lena Brochtrop (6), Sabrina Uhlig (6/2), Marina Rotermund (4), Kim Frie (3), Sarah Chowanietz (2), Maxima Faltmann (2) und Leandra Rohkemper (1).