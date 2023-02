Damen von GW Nottuln gewinnen beide Hälften

Am Samstag setzten sich die Grün-Weißen im heimischen Baumberge-Stadion mit 5:2 (3:1) gegen den Bezirksliga-Zehnten Westfalia Kinderhaus durch. Obwohl die Grün-Weißen auf einige Leistungsträgerinnen verzichten mussten, gingen sie in der zwölften Minute durch Josefine Höppener mit 1:0 in Führung. „Sie hat in dieser Situation nicht direkt geschossen, sondern ist an der Torhüterin vorbeigegangen und hat dann erst abgeschlossen. Das haben wir zuletzt trainiert, deshalb freut uns dieses Tor sehr“, erklärte Co-Trainer Matthias Feitscher. Zwar glich der Gast in Minute 19 aus, doch Melina Krampe mit einem verwandelten Strafstoß (29.) und Milena Noll mit einem Distanzschuss aus 25 Metern besorgten die 3:1-Pausenführung. Nach dem Wiederanpfiff verkürzte die Westfalia zunächst auf 2:3 (54.), ehe Maja Bergmann noch zwei Mal für Grün-Weiß nachlegte (66., 83.). Bereits in der Vorwoche beim 4:0-Sieg gegen Vreden hatte Bergmann drei Buden erzielt. „Wir haben Maja zuletzt häufiger von der Außenbahn ins Zentrum verschoben. Das klappt recht gut. Damit sind wir auch weniger ausrechenbar und haben eine Alternative zu Sandra Schäfer“, sagte Feitscher und fügte hinzu: „Unsere Taktik ist in diesem Spiel aufgegangen. In der ersten Halbzeit haben wir Kinderhaus kommen lassen, in der zweiten Halbzeit haben wir früh attackiert. Beide Hälften haben wir gewonnen.“