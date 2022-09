Damen von GW Nottuln klettern in der Tabelle

„Wir wollten mal mehr Tore schießen und das haben wir heute auch geschafft“, sagte Anna Donner, Trainerin von GW Nottuln. Am Ende hieß es 4:1 (3:0) für den heimischen Landesligisten gegen den SV Langenhorst-Welbergen. Die erste Halbzeit verlief für die Donner-Elf fulminant. Bereits nach drei Minuten setzte sich Melina Krampe nach einem Eckball im Gewusel durch und netzte ein. Sechs Minuten später setzte sich Sandra Schäfer über den linken Flügel ab und schlenzte den Ball ins rechte untere Eck zum 2:0 ein. Dass es mit einem satten 3:0 in die Pause ging, dafür sorgte mit ihrem ersten Saisontor Alessia de Francesco. Sie wurde bestens von Maja Bergmann bedient und schob den Ball an Langenhorsts Torfrau vorbei. In der zweiten Hälfte spielten die Nottulnerinnen zunächst mit angezogener Handbremse und ließen die Gegnerinnen kommen, was prompt mit dem Anschlusstreffer (68.) bestraft wurde. „Das war völlig unnötig“, schüttelte Anna Donner den Kopf. Versöhnt wurde sie mit dem Tor von Katharina Gronover in der 84. Minute zum 4:1-Endstand. „Unter dem Strich haben wir gut gespielt“, zeigte sich die Trainerin zufrieden, deren Mannschaft sich sich auf den vierten Tabellenplatz verbesserte. Am Mittwoch geht es für die Donner-Frauen im Kreispokal in Buldern weiter.