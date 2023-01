Damen von GW Nottuln können Budenzauber

Die Landesliga-Fußballerinnen von GW Nottuln fühlen sich in der Halle traditionell wohl: Das zeigte die Mannschaft von Trainerin Anna Donner und Co-Trainer Matthias Feitscher einmal mehr am Mittwochabend beim Volksbank-Bever-Cup des BSV Ostbevern.

Die Grün-Weißen überstanden die Vorrunde ohne Punktverlust und sicherten sich mit drei Siegen aus drei Spielen Platz eins. Zweiter wurde der in der Westfalenliga spielende Turnierausrichter, der am Ende aber nur vier Zähler auf dem Konto hatte.

„Die Mädels haben das wieder einmal sehr gut gemacht. Unser Hallentraining hat sich ausgezahlt, denn die Mädels haben sehr gut zusammenspielt und einige schöne Spielzüge gezeigt“, berichtete Matthias Feitscher. Besonders die technisch starken Maike Austrup, Sandra Schäfer und Maja Bergmann seien für die Halle „wie gemacht“. Aber auch Torhüterin Milla Lüke erhielt ein Sonderlob. „Sie hat wirklich klasse gehalten und fehlerlos agiert“, so Feitscher.

Los ging es mit einem klaren 5:0-Erfolg gegen den Kreisligisten BSV Brochterbeck. Die Tore erzielten Maike Austrup (2), Melina Krampe, Sophie Ahlers und Nora Kersting. Im Anschluss trafen die Nottulnerinnen auf die favorisierten Gastgeberinnen. Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Milla Lüke zwei Schüsse an die Unterkante der Latte abwehren konnte. Da sie nur zwei Treffer kassierte und Lilia Wetter, Maike Austrup und Denise Waltering für den Verein aus den Baumbergen trafen, setzte sich Grün-Weiß mit 3:2 durch. Im letzten Spiel gelang dem heimischen Landesligisten dann noch ein 3:1-Sieg gegen den Kreisligisten Borussia Emsdetten 2. Hier waren Maja Bergmann, Theresa Ortland und Sandra Schäfer für die Nottulnerinnen erfolgreich.

Am Samstag (7. Januar) geht es für die Damen von GW Nottuln um 11.48 Uhr in der Zwischenrunde weiter. „In der Vorrunde hat sich zum Glück niemand verletzt, ich hoffe auch, dass das so bleibt“, sagte Anna Donner und fügte hinzu: „Am Samstag sind auch einige am Mittwoch noch erkrankt fehlende Spielerinnen wieder dabei.“ Klingt wie eine Kampfansage an die Konkurrenz.