Damen von GW Nottuln müssen reisen

Für die Landesliga-Handballerinnen der DJK Grün-Weiß Nottuln geht es am Samstag (6. November) um 17.15 Uhr mit dem Auswärtsspiel beim SuS Neuenkirchen weiter. Es bleibt abzuwarten, wie tief der Stachel nach der überraschenden Niederlage gegen den TB Burgsteinfurt noch sitzt. Als Tabellendritter mit 8:4 Punkten ist der SuS jedenfalls Favorit.

Das sieht auch Marina Ro­termund so. Die Rückraumspielerin der Grün-Weißen ärgert sich noch immer über die Disqualifikation im Spiel gegen Burgsteinfurt: „Die Entscheidung war viel zu hart, aber was will man machen.“

Mit ihren 44 Jahren ist Marina Rotermund immer noch ein Vorbild an Einsatzfreude und Kampfgeist. Seit dem sechsten Lebensjahr spielt sie Handball und ist immer noch nicht müde. „Am Morgen nach einem Spiel fällt mir das Aufstehen inzwischen zwar oft schwer, doch von mir aus kann es noch ein paar Jahre so weitergehen“, sagt sie lachend.

GWN in der Außenseiterrolle

Das wird man im Lager der Grün-Weißen sehr gerne hören, denn an Rückraumspielerinnen herrscht beim Team aus den Baumbergen Mangelware. Immerhin ist am Samstag Lena Brochtrup wieder dabei, aber Sanja Nieborg weilt noch im Urlaub. „Das ist schade, denn Sanja und ich ergänzen uns gut“, freut sich Marina Rotermund schon auf deren Rückkehr.

In der Begegnung in Neunkirchen sieht sie ihre Truppe in der Außenseiterrolle: „Aber unverwundbar sind die Gastgeberinnen auch nicht, wie deren Torverhältnis ausweist. Alle SuS-Siege waren knapp.“ Allerdings haben die Nottulnerinnen in fünf Spielen auch erst 77 Treffer zustandegebracht.

„Der Frust nach der Niederlage gegen Burgsteinfurt saß beim Training am Dienstag noch tief“, erzählt Marina Rotermund. „Vor allem die desolate Spielweise nach meinem Ausscheiden hat uns nachdenklich gestimmt. Ohne Trainer ist so ein Negativlauf halt nur schwer zu stoppen. Alle waren mit sich selbst beschäftigt. Aber wir haben uns geschworen, es in Neuenkirchen besser zu machen. Sollte man uns unterschätzen, werden wir da sein.“