Damen von GW Nottuln nicht clever genug

Die Handballerinnen von GW Nottuln waren dem Sieg sehr nah. Am Ende kamen sich aber doch nicht über ein Remis in Coesfeld hinaus.

War in Coesfeld dabei: Sabrina Welp (r.).

Tag der offenen Tür beim Nachholspiel der Damen in der Handball-Münsterlandliga von GW Nottuln bei der DJK Eintracht Coesfeld-VBRS 2: Beide Mannschaften schenkten sich nichts und spielten mit offenem Visier. In einer torreichen Partie führten die Grün-Weißen kurz vor dem Abpfiff noch mit zwei Toren, mussten aber in der Schlusssekunde den Ausgleich zum 28:28 hinnehmen.

„Wenn wir etwas cleverer spielen, holen wir zwei Punkte. Aber trotzdem bin ich mit meiner Mannschaft zufrieden“, nahm Nottulns Trainer Per Thormann das Unentschieden nicht weiter tragisch. Aufgrund der Tatsache, dass beide Außen leicht angeschlagen waren, hatte der Übungsleiter der Grün-Weißen vorsichtshalber die beiden A-Jugendlichen Eva Ahlers und Leni Warmeling mit in die Kreisstadt genommen.

Zudem feierte auch Kreisläuferin Sabrina Welp ein überraschendes Comeback. Das erwies sich als wahrer Glücksgriff. Ihre neun Tore waren nämlich bereits die halbe Miete.

Nicole Fuhrmann im Tor war zudem einmal mehr der große Rückhalt. Mit drei parierten Siebenmeterbällen hatte sie großen Anteil am Punktgewinn.

Zur Pause lagen die Grün-Weißen mit 15:16 zurück. Als die Gastgeberinnen aus der Kreisstadt in Durchgang zwei einen Vier-Tore-Vorsprung herauswarfen, sah es für die Gäste nicht gut aus. Doch die Thormann-Schützlinge konterten und drehten die Partie mit fünf Treffern in Folge. Drei Minuten vor Schluss führten die Nottulnerinnen ihrerseits mit 28:26, um dann doch noch in die Punkteteilung einwilligen zu müssen.

Am nächsten Sonntag reisen die Grün-Weißen zum Auswärtsspiel gegen die DHG Ammeloe/Ellewick.

Tore: Sabrina Welp (9/1), Sabrina Uhlig (5/1), Marina Rotermund (4/1), Lea Kullmann (3), Leni Warmeling (4), Anica Eckhardt (2) und Maxima Faltmann (1).