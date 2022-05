Damen von GW Nottuln nutzen Chancen nicht

Sie waren nah dran, am Ende klappte es aber wieder nicht: Die Landesliga-Handballerinnen von GW Nottuln verloren ihr Heimspiel gegen den 1. HC Ibbenbüren mit 24:26 (13:12).

Dicht vor einer Überraschung standen die Landesliga-Handballerinnen von GW Nottuln bei der 24:26-Heimniederlage im Nachholspiel gegen den 1. HC Ibbenbüren.

Bis kurz vor Schluss verteidigten die Grün-Weißen gegen den Tabellenfünften eine knappe Führung, ehe die Gäste doch noch die Kurve bekamen. Als Anne Bröcking vier Minuten vor Schluss beim Stande von 23:23 für zwei Minuten auf die Bank musste, nutzten die Gäste ihre Chance und legten einen Zwei-Tore-Vorsprung hin. Dies war besonders ärgerlich, da kurz zuvor Sabrina Welp am Kreis nur durch einen Griff in den Arm am Wurf gehindert werden konnte. Die fällige Rote Karte blieb aus, der Siebenmeter wurde auch noch verworfen. Die Grün-Weißen warfen noch einmal alles nach vorne, doch verpassten sie den verdienten Ausgleich und fingen sich im Gegenzug den Treffer zum 24:26-Endstand.

Gegenüber der Heimpleite gegen Wettringen war die Mannschaft von Trainer Jörg Schüller nicht wiederzuerkennen und führte nach starkem Spiel zur Pause mit 13:12.

In der zweiten Hälfte verpassten die Nottulnerinnen allerdings die Vorentscheidung, weil sie reihenweise an der Gäste-Torhüterin scheiterten. „Wir haben heute eine Fülle glasklarer Möglichkeiten ausgelassen, darunter vier Siebenmeter“, ärgerte sich der GWN-Coach darüber, dass sich seine Mannschaft selbst um den verdienten Lohn brachte.

Schon am heutigen Samstag (30. April) können es die Grün-Weißen im Nachholspiel besser machen. Der Gegner ist dabei erneut Ibbenbüren. Anwurf in der Halle Bockraden ist um 17.30 Uhr.

GWN-Tore: Marina Rotermund (6/3), Sanja Nieborg (6/1), Maike Eckhardt (3/1), Sabrina Uhlig (3/1), Sabrina Welp (2), Maxima Faltmann (2), Sophie Denkinger (1) und Anne Bröcking (1).