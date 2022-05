Damen von GW Nottuln schnappen sich die Trophäe

Die Fußballerinnen von GW Nottuln wollten es nicht dem Herren-Regionalligisten SC Preußen Münster nachmachen, der nach einer tollen Saison am Ende mit leeren Händen dastand. Nach dem verpassten Aufstieg in die Westfalenliga gaben die Grün-Weißen daher im Finale des Kreispokals an Christi Himmelfahrt mächtig Gas und besiegten Turo Darfeld mit 5:2 (3:1). Mit diesem Ergebnis waren die in der Bezirksliga auf Torejagd gehenden Darfelderinnen noch gut bedient. Besonders treffsicher erwies sich Sandra Schäfer, die vier Mal einnetzte. Das fünfte Tor steuerte Maja Bergmann bei (ausführlicher Bericht folgt).