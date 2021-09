Damen von GW Nottuln sind Tabellenführer

Vor einer Woche hatten die Grün-Weißen mit 7:0 in Vreden gewonnen. Logische Folge: GWN führt die Tabelle nach den ersten 180 Minuten der Saison an.

„Wir hatten heute echt starke Torabschlüsse“, gab es für Anna Donner nach dem Abpfiff nichts zu meckern. Nach einigem Überlegen fiel ihr dann aber doch eine Szene ein: „Wir haben einen kleinen Wachrüttler gebraucht. Gleich in der ersten Minute spielten die Flaesheimerinnen den Ball lang in die Tiefe. Da mussten wir schon konzentriert verteidigen“, erzählte die Übungsleiterin. Wenig später luden die Grün-Weißen dann aber zum Schützenfest ein. Los ging es in Minute drei durch Sophie Ahlers. Die Bälle wurden schnell und präzise nach vorne gespielt. Dabei verzichteten die Gastgeberinnen auf viele Stationen. Und wenn die SuS-Damen doch einmal das Spielgerät in den eigenen Reihen hatten, nahmen ihnen die Grün-Weißen den Ball durch frühes Pressing schnell wieder ab. Immer wieder war in diesen Szenen Johanna Mersmann in der Nähe. Ihr gelang in der Folge ein lupenreiner Hattrick (9., 15. und 19.).

Nach der Pause passierte zunächst nicht viel, da die Gastgeberinnen vom Gaspedal gingen. Die Flaesheimerinnen kamen dadurch einige Male in die Nottulner Hälfte. Nach dem kurzen Durchschnaufen reichte indes wieder ein schneller Angriff der Donner-Damen, um auf 5:0 zu stellen (77.). Jetzt durfte sich auch Melina Krampe in die Torschützenliste eintragen. Kurz vor Schluss konnte es auch Denise Waltering nicht lassen, die mit ihrem Treffer den 6:0-Endstand besorgte (82.).