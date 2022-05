Damen von GW Nottuln verkaufen ihre Haut teuer

Die Landesliga-Handballerinnen von GW Nottuln verkauften sich im Auswärtsspiel beim SC Münster 08 gut, doch am Ende sprang wieder nichts heraus.

Und auch das Lob der souverän leitenden Unparteiischen brachte den Grün-Weißen bei der 25:31-Niederlage keine Punkte.

Gegen die um den letzten Nichtabstiegsplatz kämpfenden Münsteranerinnen standen Nottulns Coach Jörg Schüller einmal mehr nur neun Spielerinnen zur Verfügung. Sein Pendant, Thomas Paus, konnte dagegen mit voller Bank aufwarten. Dennoch waren die Grün-Weißen insgesamt ebenbürtig. Allerdings gab es zwei Phasen, in denen die GWN-Damen die nötige Konzentration vermissen ließen. Einmal in Durchgang eins, als die Nottulnerinnen trotz Überzahl drei Gegentore kassierten und das andere Mal in Durchgang zwei, als sie den Gastgeberinnen einen 5:0-Lauf gestatteten.

„Unsere Abwehr hat leider nie den Zugriff bekommen“, bilanzierte Schüller. „Mit 25 Toren kann man ein Spiel hingegen schon mal gewinnen.“

Besonders in der ersten Hälfte waren die Grün-Weißen im Angriff sehr effizient. Unachtsamkeiten in der Abwehr führten indes zum 13:13-Pausenstand.

In der zweiten Spielhälfte verletzte sich zu allem Unglück auch noch Marina Rotermund. Diese Schwächung konnte das „Häuflein der Aufrechten“ nicht kompensieren. Auch deshalb, weil die gegnerischen Torhüterinnen regelrecht warmgeworfen wurden.

Am Donnerstag (19. Mai) empfangen die Grün-Weißen Mitabsteiger Sparta Münster zu ihrem letzten Meisterschaftsspiel. Dann ist das Landesliga-Kapitel für die Schüller-Truppe beendet.

GWN-Tore: Marina Rotermund (6/3), Sabrina Uhlig (5/3), Sabrina Welp (4), Sophie Denkinger (3), Kim Frie (3), Maike Eckhardt (2), Maxima Faltmann (1) und Anna Koch (1).