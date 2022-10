Damen von GW Nottuln verlieren

Vielleicht hätten die Handballerinnen von GW Nottuln ihre Kreisläuferin Sabrina Welp doch noch einmal um Hilfe bitten sollen. Ohne sie mussten sie im Spiel der Münsterlandliga bei der DHG Ammeloe/Ellewick jedenfalls in eine bittere 19:23-Niederlage einwilligen.

Dabei lief es im ersten Durchgang gar nicht schlecht für das Team von Trainer Per Thormann. Zur Pause führten die Grün-Weißen, bei denen mit Leni Warmeling, Alexa Nieborg und Janne Austrup drei A-Jugendliche aushalfen, knapp mit 12:11.

Auch nach dem Wechsel blieb es lange ein Spiel auf Augenhöhe, doch bei einer 15:12-Führung kam plötzlich ein Bruch ins Nottulner Spiel. Nun rächte es sich, dass die Mannschaft zuvor fahrlässig mit ihren klaren Torchancen umgegangen war. Die Gastgeberinnen drehten die Partie in der 41. Minute, als sie mit 16:15 in Führung gingen. Am Ende gewannen sie mit vier Toren Vorsprung.

„Unter dem Strich bin ich mit der kämpferischen Leistung meiner Mannschaft zufrieden“, ging Per Thormann mit seiner Truppe nicht allzu hart ins Gericht. „Lediglich die Chancenverwertung war mangelhaft.“

Tore: Marina Rotermund (8/4), Sabrina Uhlig (3), Lena Brochtrop (2), Kim Frie (2), Maxima Faltmann (2), Anna Koch (1), Leandra Rohkemper (1).