Damen von GW Nottuln verpassen große Chance

Die Landesliga-Fußballerinnen von GW Nottuln ärgerten sich am Sonntag sehr, da sie in Wessum verloren und gleichzeitig auch der Spitzenreiter unterlag.

Der Sonntag hätte so schön sein können für die Fußballerinnen von GW Nottuln. Doch obwohl Landesliga-Tabellenführer Flaesheim das Spitzenspiel gegen Ibbenbüren mit 1:2 verlor, bleiben die Grün-Weißen weiterhin einen Punkt hinter der Concordia. Und das aus einem einfachen Grund: Sie verloren ihre Partie bei Union Wessum mit 1:5 (1:2). „Wir sind einfach nicht ins Spiel gekommen, es war wie verhext. Wessum dagegen hat ein richtig gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen“, erklärte Co-Trainer Matthias Feitscher. Während die Nottulnerinnen vor vier Wochen im Pokalhalbfinale gegen die Union den Platz noch als Siegerinnen verlassen hatten, wollte in der Meisterschaft nichts so recht funktionieren. Lediglich Sandra Schäfer gelang der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 1:2 (39.), Wessum hingegen traf fünf Mal. „Die Mädels haben sich natürlich unfassbar geärgert. Aber es ist noch alles drin“, bleibt Feitscher optimistisch.