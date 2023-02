Damen von GW Nottuln vorne und hinten gut

Beim Tabellenführer der Bezirksliga Staffel 6 zeigten die Gäste vor allem im ersten Durchgang eine klasse Leistung. „Wir wollten in diesem Spiel Leuten mehr Spielanteile geben, die bisher etwas hinten dran waren. Die Mädels haben es durch die Bank sehr gut gemacht“, berichtete Co-Trainer Matthias Feitscher, der Theresa Ortland ein Sonderlob zollte. „Sie kam ja aus der B-Jugend und hat jetzt für uns ihr erstes Spiel im Tor gemacht. Sie hat vier Chancen vereitelt, das hat uns sehr gut gefallen. Theresa wird bald mit Sicherheit eine weitere Chance erhalten.“ In der ersten Halbzeit waren die Nottulnerinnen aber auch im letzten Drittel sehr konsequent und führten nach Treffern von Maja Bergmann (2) und Milena Noll zur Pause mit 3:0. Nach dem Wiederanpfiff gelang Maja Bergmann auch noch ihr drittes Tor an diesem Tag zum 4:0. Dieses Ergebnis war gleichzeitig der Endstand.