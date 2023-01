Damen von GW Nottuln wollen Sonntag nachlegen

Vor dem Baumberge-Derby der Männerhandballer steht in der Halle am Wellenfreibad am Sonntag um 13 Uhr das Kreis-Derby der Damen in der Handball-Münsterlandliga auf dem Programm, wenn GW Nottuln die DJK Coesfeld 2 empfängt. „Durch unseren Sieg und die übrigen Ergebnisse am zurückliegenden Spieltag haben wir in der Tabelle einen Platz gutgemacht. Zudem dürfen wir noch ein Spiel mehr als die Konkurrenz austragen“, sagt Benedikt Hofbauer. Der neue Coach hofft, dass seine Abwehr wieder so gut steht wie gegen Recke. „Im Angriff müssen wir allerdings häufiger treffen. Gegen Coesfeld werden 19 Tore nicht reichen, um zu punkten.“ Im Hinspiel trennten sich die beiden Teams mit einem 28:28-Unentschieden.