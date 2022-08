Damen von GW Nottuln: Zweiter Anzug passt nicht

„Davon geht die Welt nicht unter“, meinte Matthias Feitscher tröstend. Der Co-Trainer der Landesliga-Damen von GW Nottuln war zwar enttäuscht nach dem 0:2 (0:2) bei Union Wessum, aber es sei ja erst das erste Spiel der neuen Meisterschaftssaison gewesen. „Wir rollen das Feld jetzt eben von hinten auf“, sagte der Coach augenzwinkernd. Dabei hatte die Partie vielversprechend für die Nottulnerinnen begonnen, die nach einer Viertelstunde schon eine gute Torchance hatten. Dann aber wurde Wessum stärker und erzielte durch Jule Marie Strohmeyer das 1:0 (30.). Nur acht Minuten später erhöhte erneut Strohmeyer auf 2:0. „Damit war das Spiel eigentlich schon entschieden“, berichtete Feitscher. Damit war es das aber auch an Höhepunkten in dieser Begegnung. Die zweite Hälfte plätscherte nämlich nur noch vor sich hin. „Wir haben ein paar kleine Fehler gemacht“, gab Feitscher zu. Man habe gesehen, dass seine Spielerinnen noch nicht richtig eingespielt seien. Der Ausfall von gleich sechs Stammspielerinnen konnte im Auswärtsspiel nicht kompensiert werden. Hinzu kam der unebene Rasenplatz in Wessum, der den Akteurinnen zu schaffen machte. „Nächsten Sonntag im Heimspiel gegen Wacker Mecklenbeck 2 sind wieder mehr Spielerinnen an Bord“, weiß Feitscher. Die Mecklenbeckerinnen verloren am ersten Spieltag auf eigenem Platz mit 0:4 gegen Titelanwärter Borussia Emsdetten.