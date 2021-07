Darius, Robert und Paul Schwering von GW Nottuln 2 erzählen

Darius, Robert und Paul Schwering sind Brüder. Das Trio spielt in der U23 von GW Nottuln. Doch die jungen Männer übernehmen im Verein auch als Trainer und Co-Trainer Verantwortung. Im Interview erzählen sie unter anderem, wie es so ist, mit zwei Brüdern in einem Team zu kicken.

Dass zwei Brüder gemeinsam in einer Fußballmannschaft spielen, gibt es häufiger. Die Älteren denken jetzt wohl spontan an die Kremers-Zwillinge Helmut und Erwin (FC Schalke 04), die Jüngeren an die beiden Benders Lars und Sven (Bayer 04 Leverkusen), die im Mai ihre Karrieren als Fußballprofis beendeten. Dass aber gleich drei Brüder in einem Team dem runden Leder nachlaufen, hat schon Seltenheitswert. In der U23 von GW Nottuln gibt es ein solches Trio, das allerdings auch wegen anderer Besonderheiten hervorsticht. Darius (25), Robert (20) und Paul (19) gaben WN-Sportredakteur Johannes Oetz jetzt ein exklusives Interview.