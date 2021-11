„Das möchten wir nicht erleben“

Fußball: Arminia Appelhülsens Höhenflug in der Kreisliga B

Appelhülsen

So lässt es sich doch in die Spielpause gehen: Arminia Appelhülsen thront weit über der Konkurrenz in der Kreisliga B. Die volle Punktzahl steht für das Team nach zwölf Spielen zu Buche. Die WN sprachen mit Erfolgstrainer Marcus Thies.

-ng-