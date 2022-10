Der erste doppelte Punktgewinn für GW Nottuln

Der Knoten ist geplatzt. Im dritten von fünf Heimspielen in Serie durften die Nottulner Handballer den ersten doppelten Punktgewinn in der Münsterlandklasse bejubeln. Im Nachholspiel gegen den favorisierten VfL Mettingen sprangen die Grün-Weißen über ihren Schatten und schickten die Gäste mit einem deutlichen 28:20 (11:8) zurück in den Teuto.

Dabei hatte es zu Beginn gar nicht danach ausgeschaut, denn die Mettinger waren spielerisch deutlich überlegen. Allerdings konnten sich die Grün-Weißen auf ihre Torleute Dennis Krieger und Philipp Schwaning verlassen. Als Letzterer beim Stande von 2:3 zwei Strafwürfe parierte, ging plötzlich ein Ruck durch die Mannschaft des Gastgebers. Auf einmal begannen die Spieler von GWN-Trainer Stefan Göcke an sich zu glauben. Die Körpersprache änderte sich, es wurde sich gegenseitig angefeuert und um jeden Ball verbissen gekämpft. In der Deckung verrichtete Christoph Bolle als Vorgezogener Schwerstarbeit und bekam so manchen Ball zu fassen. Im hinteren Deckungsverband war Carsten Weitkamp die spielentscheidende Größe. So langsam wendete sich das Blatt und die Hausherren übernahmen das Kommando. Zur Pause führten die Grün-Weißen mit 11:8.

Zu Beginn von Durchgang zwei kämpfte der Tabellenfünfte aus Mettingen verbissen um den Anschluss. Beim 13:13 (36.) stand die Begegnung auf der Kippe, doch nach Treffern von Kai Schneiders, Yannis Frye und Jonas Lechler konnte Göcke wieder beruhigt durchatmen. Am Ende setzten die Gäste alles auf eine Karte und deckten den Nottulner Rückraum hoch. Damit war Platz für Linnert Determann, Florian Poppe und Yannis Frye, die gemeinsam den Deckel draufmachten.

„Trotz zahlreicher Ausfälle hat heute jeder Spieler meiner Mannschaft seinen Job hundertprozentig erfüllt“, freute sich Göcke. „Meine Mannschaft hat trotz der letzten Rückschläge an sich geglaubt und das gegen eine Mannschaft, die mit voller Kapelle angereist war.“

Tore: Yannis Frye (8/3), Linnert Determann (4), Kai Schneiders (4), Christoph Bolle (4), Florian Poppe (2), Felix Wottke (2), Jonas Lechler (2), David Holzgreve (1), Dario Wottke (1).

Am Sonntag geht es für die Grün-Weißen mit dem nächsten Heimspiel weiter. Um 14.15 Uhr ist der TV Vreden 2 zu Gast. „Uns erwartet eine eingespielte junge Mannschaft, die seit der D-Jugend zusammenspielt. Da müssen wir mit der gleichen Bereitschaft auftreten wie gegen Mettingen“, fordert der Nottulner Übungsleiter. Personell sieht es allerdings nicht so gut aus. Neben Linnert Determann werden Pascal Dietze, Dennis Krieger, Kai Schneiders und Martin Roesner definitiv fehlen. Ein Fragezeichen steht hinter dem Mitwirken von Jörg Ruhnke und Carsten Weitkamp.