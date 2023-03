Derby-Zeit in den Baumbergen

Gleich zwei Derbys stehen am Sonntag (12. März) in den Baumbergen auf dem Programm. SW Havixbeck empfängt den SV Bösensell. Arminia Appelhülsen ist bei GW Nottuln 2 zu Gast.

Gleich zwei Kreisliga-Derbys stehen am Sonntag in den Baumbergen auf dem Programm. SW Havixbeck empfängt um 15 Uhr den SV Bösensell. Schon um 13 Uhr ist Arminia Appelhülsen bei der Zweiten von GW Nottuln zu Gast.

GW Nottuln 2- Arminia Appelhülsen

Tabellarisch sind die Vorzeichen klar. Die Grün-Weißen sind Tabellensiebter, haben bis dato satte 13 Punkte mehr gesammelt als Liganeuling Appelhülsen, aktuell Drittletzter. Ein Blick auf das Hinspielergebnis verspricht mehr Spannung: Die Teams trennten sich mit einem 1:1.

„Da sind wir ein bisschen überrascht worden von der Geschwindigkeit, die die Arminia mitbringt, vor allem in der Offensive“, sagt Sascha Frye, Co-Trainer der Nottulner Zweiten. Zehn Minuten vor Schluss gelang den Grün-Weißen damals der Ausgleich durch einen Kopfball von Felix Risau. „Wir sind optimistisch, dass diesmal alle drei Punkte in Nottuln bleiben“, so Frye.

Personell sei die Situation noch unklar, bei den Grün-Weißen gebe es viele Angeschlagene. Wer am Wochenende passen muss oder doch noch in den Kader stößt, entscheide sich kurzfristig.

Die Gäste aus Appelhülsen sind nach der Winterpause noch ohne Niederlage. Von Euphorie ist Marcus Thies aber weit entfernt: „Mit einem Punkt in Nottuln wäre ich zufrieden“, sagt der Trainer des Aufsteigers. „Wir haben im Moment Personalprobleme“, klagt er über eine Reihe gesundheitlich angeschlagener und verletzter Spieler.

So wird wie schon am vergangenen Sonntag gegen Dülmen 2 Adam Valentin im Tor stehen. Marc Zimmermann ist weiterhin verletzt, ebenso wie nun auch Levi Eigen, der am vergangenen Sonntag im Feld gespielt hatte. Auch Jan-Ole van Wüllen fällt angeschlagen aus. Fraglich sind die Einsätze von Timo Zimmermann, Gabriel Helms und Philipp Reicks.

„ »In diese Partie können wir ganz ohne Druck reingehen.« “ Florian Brocks, Co-Trainer von SW Havixbeck

SW Havixbeck - SV Bösensell

Die Coaches beider Teams kennen sich gut und freuen sich, so Havixbecks Co-Trainer Florian Brocks und Christian Hester, neben Bernd Westbeld Übungsleiter in Bösensell, auf dieses besondere Derby. Was aber nicht bedeute, so versichern beide ebenfalls gegenüber den WN, dass der jeweilige Gegner die Punkte aus Sympathie verschenken werde. Wie schon im Hinspiel nicht: Die Havixbecker verloren höchst unfreiwillig mit 2:4.

Brocks kann sich noch gut erinnern: „Da haben wir noch was gutzumachen“. Die Vorzeichen dafür stehen nicht schlecht, auch wenn es gegen den Bezirksliga-Absteiger und Tabellendritten geht: Seit vier Spielen sind die Schwarz-Weißen nun ungeschlagen, einem Remis folgten drei Siege in Folge. Und, so der Co-Trainer, Hinspiel hin oder her: „In diese Partie können wir ganz ohne Druck reingehen.“

Mit dem letzten Erfolg gegen Hiltrup 2 sind die Havixbecker nun auf Rang acht geklettert – eine Entwicklung, die auch am Helmerbach aufmerksam verfolgt wurde: „Havixbeck ist ein dickes Brett. Markus (Cheftrainer Lindner, d. Red.) und Florian machen einen richtig guten Job“, sagt Bösensells Coach Hester.

Westbeld und er müssen am Sonntag auf Marvin Janning (gelbgesperrt) und Oliver Mersmann (verletzt) verzichten. Dafür ist Till Leifken wieder im Kader. Bei den Gastgebern fehlen neben Jonas Lülf (auf Weltreise) die privat verhinderten Dennis Minnerop und Ruben Schmitz. Auf der Plusseite sind Jakob Temme, Thorben Schäfer und Philipp Rossmann wieder mit dabei.