Deutliche Steigerung muss her

Noch ist nicht genau klar, wie man den Fußball-Westfalenligisten GW Nottuln in dieser Saison einschätzen soll. Mit einem Heimsieg am Sonntag über Sinsen würde GWN Tabellenführer Gievenbeck auf den Fersen bleiben. Bei einer Niederlage kommt Grün-Weiß dem grauen Tabellenmittelfeld immer näher.

Kehrt in den Nottulner Kader zurück und wird mit seiner Dynamik vor allem in der Offensive seiner Mannschaft helfen: Semih Daglar (r.).

Trainer Roland Westers hatte vor ein paar Tagen Geburtstag. Seine Mannschaft, das Westfalenliga-Team von GW Nottuln, könnte ihm am kommenden Sonntag ein verspätetes Geschenk machen: Einen Sieg im Heimspiel gegen den TuS 05 Sinsen (Anstoß um 15 Uhr).

In der Tabelle der Westfalenliga hat sich der 1. FC Gievenbeck inzwischen mit 26 Punkten etwas abgesetzt. Die Teams zwischen Platz zwei (Lüner SV mit 21 Zählern) und Rang zehn (Borussia Emsdetten mit 16 Punkten) liegen auch nur fünf Punkte auseinander. So geht es für die auf Platz drei befindlichen Nottulner auch darum, durch ein gutes Ergebnis den Abstand auf den Siebten Sinsen zu wahren oder vielleicht sogar auszubauen.

Die Leistung der Grün-Weißen in der Vorwoche beim 0:1-Fehlpassfestival in Emsdetten macht allerdings nicht viel Hoffnung auf ein Erfolgserlebnis gegen Sinsen. Westers bleibt jedoch tiefenentspannt: „Natürlich haben wir nicht gezeigt, was wir wirklich können. Ich bewerte aber nie ein einzelnes Spiel über und dramatisiere nicht. Außerdem hat mir in der zweiten Hälfte die Einstellung meiner Jungs sehr gefallen.“

Positiv ist auch, dass im sonntäglichen Heimspiel Semih Daglar nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder in den Kader zurückkehren wird. Ob Max Wenning schon wieder auflaufen kann, ist indes fraglich. Er musste in Emsdetten mit einer Fußverletzung ausgewechselt werden und hatte in den folgenden Tagen noch Schmerzen.

Doch auch bei den Gästen werden einige wichtige Spieler ausfallen. Kapitän Emre Köksal erlitt beim 3:3 am vergangenen Sonntag eine Kopfverletzung. Sein Einsatz ist fraglich. Tobias Noack und Fürkan Saritas fallen definitiv verletzt aus.