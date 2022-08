Dickens Toka von GW Nottuln: „Hatte auf dem Court Spaß“

Im Spiel gegen den Lüner SV war Dickens Toka aus Sicht von GW Nottuln der Man of the Match. Im Interview stand er Rede und Antwort.

Nach seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit dreht Dickens Toka zum Torjubel ab. Wenig später versinkt er in der Traube seiner Mitspieler.

Im vierten Jahr spielt Dickens Toka inzwischen für den Fußball-Westfalenligisten Grün-Weiß Nottuln. Der 26 Jahre alte linke Außenverteidiger, der auch als Innenverteidiger eine richtig gute Figur macht, erzielte beim 3:3 gegen Spitzenreiter Lüner SV zwei Tore und bereitete den dritten Treffer vor. Mit dem im Münster lebenden Netzwerk-Administrator sprach Sportredakteur Johannes Oetz.

Hallo, Herr Toka. Zwei Tore und eine Vorlage zu einem Treffer in einer Partie sind für einen Außenverteidiger nicht schlecht. Werden Sie jetzt der Nottulner Lewandowski?

Toka: (lacht). Nein, nein. Die Vorlage zum 1:0 war ja ein Freistoß aus dem Halbfeld, das 2:0 habe ich auch per Freistoß erzielt.

Ein wunderschöner Treffer übrigens. Trainieren Sie häufiger Standards?

Toka: Dankeschön. Ja, manchmal trainieren wir das schon. Vor dem Mesum-Spiel zum letzten Mal. Semih (Daglar, die Red.) und ich haben am Sonntag vor der Ausführung noch kurz abgesprochen, wer schießen soll. Ich hatte einen guten Fuß, und deshalb habe ich ihn genommen und als Linksfuß ganz gut getroffen (grinst).Kein Sieger zwischen GW Nottuln und Lüner SVJohannes Oetz

Das Spiel gehörte zu den besten, die man in den vergangenen Jahren in Nottuln gesehen hat. Sehen Sie das auch so?

Toka: Ja, es war zumindest sehr spannend. Auf jeder Seite hätte gefühlt ständig ein Tor fallen können. Für die Zuschauer war es sicherlich sehr unterhaltsam. Und auf dem Court hat es auch richtig Spaß gemacht.

Hat Ihnen auch gefallen, dass Nico Berghorst zwei Tore erzielt hat?

Toka: (lacht) Nächste Frage . . . Okay, er war mein Gegenspieler. Aber ehrlich: Nico Berghorst ist auf den ersten Metern unglaublich schnell und nur schwer zu stoppen.

Der Gegner hat ohnehin ein paar richtige gute Fußballer in seinen Reihen...

Toka: Allerdings. Marcel Reichwein ist ja ein ehemaliger Profi, kann sehr gut zocken und hat zudem eine enorme Ausstrahlung. Aber auch der 10er, Milan Sekulic, ist ein starker Spieler.

Aber auch GW Nottuln hat gute Fußballer in seinen Reihen und sich den Punktgewinn redlich verdient, oder?

Toka: Ja, es hat wirklich gut geklappt. In der ersten Halbzeit sind wir oft über Fabian Schöne auf der rechten Außenbahn durchgekommen, in der zweiten Hälfte über Semih Daglar auf der linken Außenbahn. Insgesamt haben wir uns sehr viele Chancen erarbeitet.

Was war aus Ihrer Sicht noch gut?

Toka: Wir lassen in dieser Saison nach Rückständen nicht die Köpfe hängen. Wir sind auch gegen Lünen nach dem 1:2 und 2:3 ruhig geblieben.

Was haben Sie sich für die Saison vorgenommen?

Toka: Es wäre natürlich cool, wenn wir Platz fünf aus dem Vorjahr wiederholen könnten. Außerdem wollen wir vor dem gegnerischen Tor kaltschnäuziger werden und ein paar Spiele mehr zu Null spielen.

Damit können Sie ja nächsten Sonntag beim Zweitletzten TuS 05 Sinsen direkt anfangen . . .

Toka: Schön wär´s, aber da haben wir in den vergangenen Jahren nie gut ausgesehen. Im April hieß es 0:3, davor haben wir mit 0:4 in Sinsen verloren.