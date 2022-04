Donner-Damen sind jetzt Zweiter

Ein fast perfekter Spieltag für die Landesliga-Fußballerinnen von GW Nottuln: Während sie ihr Heimspiel gegen Amelsbüren gewannen, unterlag Ibbenbüren in Wessum. Nottuln rückt damit auf Rang zwei in der Tabelle vor.

„Die Amelsbürenerinnen hatten wie erwartet ein starkes Zentrum“, meinte Anna Donner. Es nützte ihnen jedoch nichts, denn die Landesliga-Damen von GW Nottuln hatten eine Maja Bergmann, die mit ihren zwei Toren der Stiftsdorf-Elf drei wichtige Punkte sicherte und mit dafür sorgte, dass das Team auf Platz zwei vorrückte. Grund: Die bis dahin auf Rang zwei liegende Mannschaft der DJK Arminia Ibbenbüren II verlor bei Union Wessum mit 1:2.

Die Nottulnerinnen hatten den Gästen aus Amelsbüren ebenfalls ein starkes Zentrum entgegenzusetzen, was zur Folge hatte, dass sich die Partie vorwiegend in der Mitte abspielte. Nora Kersting und Sophie Ahlers gewannen hier viele Zweikämpfe für die Gastgeberinnen. Und vorne hat Grün-Weiß die flinke Maja Bergmann. In der 31. Minute lief sie an der Kette der Amelsbürenerinnen vorbei und traf zur Führung. Neun Minuten später überwand sie die GWA-Keeperin Nina Potthoff ein weiteres Mal. Nach der Pause brauchten die Gastgeberinnen gute zehn Minuten, um wieder ins Spiel zu finden. Amelsbüren hatte jetzt zwar mehr Ballbesitz, Torchancen ergaben sich für die Gäste jedoch nicht. Da Amelsbüren aber nun öfter offensiv agierte, bekamen die Nottulnerinnen Platz. So ergab sich unter anderem für Josefine Höppener die Chance, auf 3:0 zu erhöhen, doch sie traf nur die Latte. So blieb es beim 2:0 (2:0).

Am kommenden Wochenende hat die Donner-Elf spielfrei, ehe es am 8. Mai (Sonntag) im Baumberge-Stadion zum Spitzenspiel gegen Ibbenbüren kommt.