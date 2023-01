Doppelpack von Lasse Wagner von GW Nottuln 2 reicht nicht

Neben Fußball-Westfalenligist Grün-Weiß Nottuln, der bei Oberligist 1. FC Gievenbeck mit 1:2 verlor, überprüften fünf weitere Teams aus den Baumbergen ihre Form.

GW Nottuln 2 - GS Hohenholte 2:2

„Unter dem Strich geht das Unentschieden in Ordnung“, waren sich sowohl Mahmoud Abdul-Latif, Coach der Reserve von Grün-Weiß Nottuln und sein Trainerkollege von Gelb-Schwarz Hohenholte, Lukman Atalan, einig. Mit einem 2:2 (2:1)-Remis trennten sich die beiden A-Ligisten beim Vorbereitungsspiel in Nottuln. Die erste Halbzeit ging ganz klar an die Gastgeber. „Wir haben gut gespielt, hatten viel Ballbesitz“, war Abdul-Latif zufrieden. Allerdings haperte es im Abschluss: Die Grün-Weißen ließen viele Möglichkeiten aus. Nur Lasse Wagner gelangen zwei Tore (8., 17.). Auf der anderen Seite netzte in der 36. Minute Lutz Marquardt für die Gelb-Schwarzen ein. Deren Coach Atalan war im großen und ganzen zufrieden. „Dafür, dass wir gestern ein internes Turnier gespielt haben, hatte ich heute Schlimmeres befürchtet“, schmunzelte er. Die erste Hälfte sei zwar schlecht gewesen, aber nach der Pause agierten die Hohenholter konzentrierter und beruhigten das Spiel, während die Nottulner zunehmend hektisch wurden. Das nutzte in der 59. Minute Marvin Niehoff zum 2:2-Ausgleich. GW Nottuln 2 fährt für ein weiteres Freundschaftsspiel am Donnerstag nach Bösensell, GSH testet am Samstag gegen Mauritz.

Arminia Appelhülsen - Fortuna Schapdetten 3:2

1:0 in der zweiten Minute – das klingt doch eigentlich nach einem guten Start der Schapdettener in die Partie gegen Arminia Appelhülsen. Eigentlich. Doch dem Elfmeter von Marvin Linke war eine unglückliche Szene vorausgegangen, die für eine Verletzung aufseiten der Gäste sorgte. „Es sieht nicht gut aus.“ Mehr als das, und dass es sich voraussichtlich um eine Knieverletzung handelt, konnte und wollte Trainer Christopher Muck kurz nach dem Spiel noch nicht sagen. Es endete mit 3:2 (2:1) für die Arminia, was jedoch sowohl Muck als auch seinem Kollegen Marcus Thies völlig egal war.

Schapdettens Leo Diem (l.) entwischt in dieser Szene Louis Wessels-Sickmann. Foto: Markus Höppener

Für beide Teams ging es nach der langen Pause in erster Linie darum, wieder reinzukommen. „Wir wollten über einen langen Zeitraum konzentriert bleiben und nicht schon nach 20 Minuten wieder abschalten. Das ist uns ganz gut gelungen“, freute sich Appelhülsens Trainer, der sowohl offensiv als auch defensiv gute Aktionen seiner Mannschaft sah. In einer ausgeglichenen Begegnung war es Marvin Häusler, der in der elften Minute nach einem Ballgewinn zum Ausgleich traf. Philipp Wessels-Sickmann nach einem Eckball per Kopf (45.+5) und Alexander Zimmermann nach einem Spielzug über links (85.) legten für die Gastgeber nach. Auf der anderen Seite vergaben Mats Lengers und Leo Diem ihre Möglichkeiten, sodass es nur noch für den Anschlusstreffer reichte. Den Querpass von Juri Heßelmann versenkte Chris Bendig kurz vor dem Abpfiff im Tor (88.). „Auch wenn man die Pause auf beiden Seiten gemerkt hat, war es für einen Test, bis auf die Verletzung, völlig okay“, so Muck.

TSV Handorf - SV Bösensell 6:2

„Wir haben uns gut bewegt und keiner hat sich verletzt. Viel mehr gibt es zu unserem ersten Testspiel nicht zu sagen, da wir einen gebrauchten Tag erwischt hatten“, erklärte Bösensells Trainer Christian Hester. Der Gastgeber führte auf seinem neuen Kunstrasenplatz bereits zur Pause mit 3:0. Nach dem Wiederanpfiff legte der SVB für 25 Minuten seine Lethargie ab und kam auf 2:3 heran. Zunächst boxte Handorfs Torhüter Wanja Winter den Ball nach einem Eckball von Marvin Janning in die eigenen Maschen (50.), dann traf Nils Schröder zum 2:3 (70.). „Danach sind wir in Konter gelaufen“, sah Hester noch drei TSV-Treffer in der Schlussphase. Am Donnerstag geht es mit einem Testspiel auf eigenem Platz gegen GW Nottuln 2 weiter.