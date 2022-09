Dreckiger Sieg für Arminia Appelhülsen

Dank des zweiten Saisonerfolgs verbesserten sich die Arminen in der Tabelle auf Rang zehn. „Wir hätten heute auch locker verlieren können. Unser Torhüter Levi Eigen hat bei vier, fünf Schüssen super reagiert. Keine Frage, das ist ein dreckiger Sieg“, erklärte Arminen-Trainer Marcus Thies. Zwar ging der Gastgeber durch einen Treffer von Thorben Geers in Führung (23.), doch in den Zweikämpfen kamen die Rot-Weißen eigentlich immer einen Schritt zu spät. Als GW Hausdülmen Pech bei einem Lattentreffer hatte (31.), ging es mit dem knappen Vorsprung in die Kabinen. Nach der Pause hätte Timo Schwabe auf 2:0 stellen können, doch sein Schuss war nicht von Erfolg gekrönt. Der Gast machte es besser und kam im Anschluss an eine Ecke zum Ausgleich (51.). Die Arminen kämpften jetzt aber und gingen durch Fabian Beisenbusch abermals in Führung (70.). Doch erneut hatte Hausdülmen eine Antwort und markierte in Minute 81 das 2:2. Sechs Minuten später war es Philipp Wessels-Sickmann, der zum 3:2-Endstand traf und die Appelhülsener einen glücklichen Heimerfolg feiern ließ.