Ein Auftakt nach Maß für GW Nottuln

So kann es weitergehen: Mit einem Heimsieg über den TuS Recke nach einer engen Begegnung starteten die Handballer von GW Nottuln ins neue Jahr.

Der sitzt, Tor für Grün-Weiß Nottuln: Jonas Lechler erzielt in dieser Szene per Tempogegenstoß den Treffer zum 10:8-Zwischenstand.

Die Handballer von GW Nottuln sind glänzend ins neue Jahr gestartet: Am Sonntagabend setzten sich die Grün-Weißen vor eigenem Publikum mit 25:23 (11:11) gegen den TuS Recke durch. Dank des Sieges gegen den direkten Tabellennachbarn überholten die Schützlinge von GWN-Trainer Stefan Göcke den TuS in der Rangliste der Münsterlandklasse und sind jetzt Tabellenachter.

„Das war für uns ein Big Point. Jetzt freuen wir uns auf das Derby gegen Havixbeck in zwei Wochen“, sagte Nottulns Trainer Stefan Göcke.

Die Gastgeber kamen nur schwer ins Spiel. Reckes Halblinker Felix Meyer lief zudem zu großer Form auf und erzielte in den ersten sechs Minuten fünf Tore. „Daraufhin haben wir in der Abwehr umgestellt und Carsten Weitkamp auf ihn angesetzt“, berichtete Göcke. Dieser Schachzug zeigte Wirkung, und Meyer kam in der restlichen Spielzeit nur noch zu zwei weiteren Treffern. Nach dem 2:6-Rückstand kämpfte sich Grün-Weiß heran. Großen Anteil daran hatte auch Torhüter Philipp Schwaning, der einen Sahnetag erwischt hatte. Zur Pause stand es 11:11.

Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Nottulner wieder Startschwierigkeiten. „In dieser Phase haben wir mit unpräzisen Schüssen den gegnerischen Torhüter zum Helden gemacht“, so Göcke. Nach 40 Minuten waren die GWN-Handballer aber wieder konzentriert im Abschluss. Bei 20:18 nach 45 Minuten lagen sie erstmals nach der Pause mit zwei Toren vorn, nach 51 Minuten hieß es gar 22:19. „Wir haben es aber einfach nicht geschafft, den Deckel draufzumachen.“ Spannend ging es weiter. Als Yannis Frye nach 58 Minuten auf 23:21 erhöhte, stellte der Gast auf offene Manndeckung um. „Das war ein gefundenes Fressen für unsere schnellen Leute Florian Poppe und Linnert Determann“, freute sich Göcke, der die letzten Sekunden recht gelassen verfolgen konnte.

Tore: Frye (5/3), Ruhnke (5), F. Wottke (4), Determannn (3), Bolle (3), Dietze (2), Lechler, Kracht und Poppe (je 1).