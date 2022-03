Ein Sportfest für den Nachwuchs

Die Vorfreude ist riesig bei Kindern, Trainern und Organisatoren von GW Nottuln. Am 9. April (Samstag) findet der 3. Kids-Cup der LG Brillux in Nottuln statt.

Die Vorfreude ist riesig bei den Kindern, Trainern und Organisatoren der Leichtathletikabteilung von Grün-Weiß Nottuln. Am 9. April (Samstag) findet der 3. Kids-Cup der LG Brillux in Nottuln statt. „Und wenn nichts mehr dazwischenkommt, können wir bis zu 220 Personen in die große Sporthalle am Wellenbad lassen“, hofft Stefan Bolz von der Leichtathletikabteilung. Gemeinsam mit der TG Münster richtet sie die Sportveranstaltung für den Nachwuchs aus.

Der Kids-Cup verfolgt ein besonderes Konzept. Die Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren sollen spielerisch an den Sport herangeführt werden, sich gegenseitig motivieren und voneinander abschauen. In den Altersklassen U 8 (Jahrgang 2014/2015), U 10 (Jg 2013/2012) und der U 12 (Jg 2011/2010) werden die Kinder in gemischten Mannschaften mit sechs bis elf Kindern antreten. Dann können sie sich in den Disziplinen Sprint und Lauf, im Weit- und Hochsprung sowie im Werfen messen.

Das vierköpfige Vorbereitungsteam von Grün-Weiß Nottuln und der TG Münster ist schon voll im Organisationsmodus, koordiniert die Vorbereitungen und kümmert sich um die Anmeldungen der verschiedenen Mannschaften. „Am Wettkampftag selbst sorgen etwa zehn Leute für den Aufbau in der Sporthalle und den reibungslosen Ablauf“, verspricht Stefan Bolz, Vorsitzender der Nottulner Leichtathletikabteilung.

Ab 10 Uhr ist Einlass in die Halle am Wellenbad, und um 10.30 Uhr starten die einzelnen Disziplinen.

Der Wettkampf läuft nach dem Meisterschaftsprinzip ab. Interessierte Vereine können ihre Teams noch bis zum 2. April (Samstag) anmelden unter n.stein@tg-muenster.de. Aufgrund der begrenzten Kapazität gilt laut Veranstalter das Prinzip des Schnellsten, „First-Come-First-Serve“. Nachmeldungen sind nicht mehr möglich. Ab 3. April (Sonntag) bekommen alle Teams eine Bestätigung oder Absage per Mail zugesandt.