Ein Versprechen für die Zukunft

Zwölf Spielerinnen gehören der weiblichen A-Jugend von GW Nottuln an. Auf dem Bild fehlt nur Ida Trauner krankheitsbedingt

Mit der Handball-Jugendabteilung der DJK Grün-Weiß Nottuln ist es im Gegensatz zu anderen Vereinen noch sehr gut bestellt. Bis auf die weibliche B- und die männliche A-Jugend sind alle Mannschaften im Jugendbereich vertreten.

„Die weibliche B-Jugend ist ein Opfer der Corona-Pandemie geworden. Die Mädels haben sich leider anderswohin orientiert“, berichten Stefan Nieborg und Tochter Vanessa, ihres Zeichens das Trainerduo der weiblichen A-Jugend. Vanessa Nieborg ist darüber hinaus in Zusammenarbeit mit Meike Eckhardt Handball-Jugendwartin des Vereins.

Besonders im „Unterbau“ der grün-weißen Handball-Jugendabteilung boomt es geradezu: Die Bambinis (Kinder ab vier Jahren) haben starken Zulauf. Zwei gemischte Gruppen treffen sich einmal in der Woche, um sich mit Gleichaltrigen auszutoben und dabei Koordination und Geschicklichkeit mit dem Ball zu trainieren. Auch die Minis (Jahrgang 2014/15) bilden eine gemischte Gruppe.

In der E-Jugend ist der Verein sehr gut aufgestellt. Hier sind 30 Kinder begeistert bei der Sache. Zwei männliche E-Jugendmannschaften und eine weibliche E-Jugend nehmen am Spielbetrieb teil. Umgekehrt sieht es in der D-Jugend aus. Hier stellt die weibliche D zwei Mannschaften. Es folgen je eine wC- und eine mC-Jugend. Trainiert wird nach den Vorgaben des Deutschen Handballbundes (DHB) mit offener Deckung.

Furore macht bei GW Nottuln zur Zeit die weibliche A-Jugend. Sie führt unangefochten die Tabelle der Münsterlandklasse mit 18:0 Punkten und 276:131 Toren an. Ende November wurde der ärgste Konkurrent, die SG Handball Ibbenbüren 2, mit 27:13 aus der Halle gefegt. „Ein Erfolg, der auf unserer offensiven Deckung basiert“, erklärt Vanessa Nieborg. „Das 4:2 beherrscht unsere Mannschaft wie keine andere und verunsichert damit die Gegner enorm.“ Im Kader befänden sich durch die Bank schnelle Leute, erklärt das Trainer-Duo weiter. „Besonders Leni Warmeling ist pfeilschnell“, geraten beide Übungsleiter geradezu ins Schwärmen.

Im nächsten Jahr soll die Mannschaft eine Klasse höher, in der Münsterlandliga, angemeldet werden. „Vielleicht melden wir aber auch für die Qualifikationsrunde zur Oberliga, falls die Mannschaft zusammenbleibt“, so Vanessa Nieborg. „Die Mannschaft ist zuletzt noch mehr zu einer Einheit zusammengewachsen“, freut sich Stefan Nieborg, der auch den guten Zusammenhalt mit den Eltern herausstellt. „Bei manchen Auswärtsspielen machen Eltern, Großeltern und Freunde die Partien in der Fremde zu Heimspielen“, fügt er nicht ohne Stolz hinzu.

Und die Begeisterung öffnet auch so manches Portemonnaie. Die Väter Marcus Ahlers vom gleichnamigen Einrichtungshaus und Udo Warmeling in seiner Funktion als Provinzial-Geschäftsstellenleiter ließen sich nicht lumpen und sorgten für das passende Outfit der Mädchen.

Letztlich kommt der Erfolg der Mannschaft nicht von ungefähr. Seit der E-Jugend ist der Großteil der Truppe zusammen. Schon damals wurden sie von Stefan Nieborg trainiert, dessen Frau Dagmar die Mädchen zuvor bei den Bambinis betreut hatte. Mit Mia Graes und Leni Warmeling stießen in der D-Jugend zwei Spielerinnen aus Darup dazu. Und in der B-Jugend schloss sich Ida Trauner aus Senden den Grün-Weißen an.

In der D-Jugend stieg auch Tochter Vanessa Nieborg ins Training ein. „Zum Handball gekommen bin ich wie die Jungfrau zum Kind“, erklärt sie lachend. „Immer wenn meine jüngere Schwester Sanja vor Jahren allein ohne meinen Vater trainieren ließ, musste ich mit, weil Sanja noch nicht 18 war. Und irgendwann hat es mich dann gepackt.“ Inzwischen hat Vanessa Nieborg es ihrem Vater gleichgetan, den Jugendtrainer-Schein gemacht und sich in die Handball-Trainingspläne eingelesen. Und während der Corona-Pandemie hat sie ihre Mädchen online auf Trab gehalten.

„Die Mannschaft ist einfach klasse“, fügt Stefan Nieborg hinzu. Seit der D-Jugend seien immer einige Mädchen dabei, die eigentlich noch ein Jahr in der jeweils jüngeren Mannschaft mitspielen könnten. „Mit Leni Warmeling, Eva Ahlers, Janne Austrup und Sophie Reichert haben wir wahre Bewegungstalente in unseren Reihen“, ergänzt Vanessa Nieborg.

Auch auf ihre Torhüterin lassen die beiden auch nichts kommen. „Mit Mia Graes haben wir eine Granate im Tor“, schwärmen sie. Im Vergleich zur B-Jugend hätte sich die Truppe im Torabschluss noch deutlich verbessert. „Wir machen Wurftraining nur unter Vorbelastung. Das zahlt sich aus“, erklärt Stefan Nieborg, der sich sicher ist: „Bleibt die Mannschaft so zusammen, können wir noch sehr viel erreichen.“