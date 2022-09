Erstes Erfolgserlebnis für GW Nottuln

Große Freude herrschte jetzt im Lager der Handballerinnen von GW Nottuln, denn mit dem 21:16 über Vorwärts Wettringen 3 gelang ihnen jetzt der erste doppelte Punktgewinn in dieser Saison.

Im dritten Spiel ist der Knoten endlich geplatzt. Nach zwei knappen Niederlagen in der Münsterlandliga haben die Handballerinnen von GW Nottuln gegen den SC Vorwärts Wettringen 3 endlich den Schalter umgelegt. Mit 21:16 (13:9) wurden die noch ungeschlagenen Gäste auf die Heimreise geschickt.

GWN-Trainer Per Thormann hatte seine Mannschaft gut auf die Wettringerinnen eingestellt. Von Beginn an strahlten die Grün-Weißen Zuversicht aus. Sie standen stabil in der Deckung und konnten sich auf ihre großartige Torhüterin Nicole Fuhrmann verlassen. Nach Balleroberungen ging es flott nach vorne, wo jede Spielerin konzentriert den Abschluss suchte.

Schon nach einer guten Viertelstunde führten die Grün-Weißen mit 10:5 und hätten die Partie eigentlich schon zur Pause entscheiden können, wären den Gastgeberinnen in den letzten zehn Minuten nicht einige technische Fehler passiert. So führten die Schützlinge von GWN-Coach Per Thormann beim Seitenwechsel „nur“ mit 13:9.

Auch nach der Pause blieben die Nottulnerinnen hochkonzentriert und ließen die Gäste nicht zur Entfaltung kommen. Im Angriff ließen die Thormann-Schützlinge den Ball gut laufen und erarbeiteten sich zahlreiche Torgelegenheiten, die oftmals nur durch Foulspiele vereitelt werden konnten. Die fälligen Siebenmeter verwandelte Sanja Nieborg souverän. Aber auch die „Flügelzange“ mit Anica Eckhardt und Maxima Faltmann war Garant dafür, dass der Vier-Tore-Vorsprung blieb. Den Schlusspunkt unter eine überzeugende Vorstellung setzte Kreisläuferin Lena Brochtrop mit dem Treffer zum 21:16-Endstand.

„Ich bin rundum zufrieden“, strahlte GWN-Trainer Per Thormann und fügte hinzu: „Es war eine sehr konzentrierte Leistung von allen Mädels.“

Tore: Sanja Nieborg (8/6), Maxima Faltmann (4), Anica Eckhardt (3), Lea Kullmann (2), Kim Frie (2), Lena Brochtrop (1) und Marina Rotermund (1/1).